Neben dem spielfreien TSV Etelsen II steigt Bassens Reserve nach der Niederlage gegen Uphusen II ab. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es um den Relegationsrang. Derzeit hält Thedinghausen nach dem Sieg beim TSV Achim Platz zwei inne. Rot-Weiß Achim hat nach seinem Erfolg in Hönisch aber die besseren Karten, denn die Elf von Carsten Huning hat noch eine Partie mehr auszutragen als Thedinghausen.

TSV Uesen - TSV Dörverden 1:1 (0:0): In Uesen stand Dörverden dicht vor einem Sieg. Erst drei Minuten vor Spielende markierte Florian Stechow das 1:1. Uesens Torhüter Nils Kutsch verhinderte mit einer Glanztat die Führung der Gäste (30.). Kurz darauf donnerte Hakan Kahraman den Ball an die Dörverdener Latte (35.). Niels Deke schloss für die Gäste einen Konter zum 0:1 ab (75.). Nach einem Eckstoß von Bastian Aucamp glich Stechow per Kopfball aus. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber nur wenige zwingende Chancen. Das Remis geht in Ordnung“, sagte Uesens Coach Stefan Blasy.

TSV Achim - TSV Thedinghausen 0:5 (0:1): Zehn Spiele hat Thedinghausen seit Ende der Winterpause gewonnen. In Achim fiel der Erfolg zu hoch aus. So jedenfalls sah es Heim-Trainer Jens Dreyer: „Unsere Gäste haben gut gespielt. Der Referee war aber in einigen Situationen nicht auf unserer Seite.“ Vor der Pause war es eine ausgeglichene Partie. Ein Tor gelang aber nur den Gästen. Tyark-Hendryk Füst schoss es (30.). Als überzogen betrachtete Dreyer die Ampelkarte für Jan-Luca Bach wegen Haltens (42.). In Unterzahl zeigte Achim gute Konter. Die Tore schoss aber der Tabellenzweite. Philipp Neugebauer (53.), Füst (68.), Jan-Dirk Ölfke (82.) und Hamed Kone (86.) trafen.

TSV Bassen II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:3 (2:3): Nach sechs sieglosen Spielen feierte Fischerhude einen Dreier. Obwohl das Team von Jens Lellek beim Schlusslicht ersatzgeschwächt antrat und mit 0:2 ins Hintertreffen geriet, reichte es zum Erfolg. Yannik Gerken (3.) und Marius Wagener (5.) schossen die Platzherren in Führung. Mit einem Hattrick binnen zehn Minuten gelang Jan-Luca Lange (8./15./18) noch vor dem Seitenwechsel die Wende. „In Halbzeit zwei hatten wir die Chance zum Ausgleich. Leider ist uns das nicht gelungen“, beklagte Bassens Coach Lars Krooß.

FC Verden 04 II - SVV Hülsen 4:5 (2:1): Als frisch gebackener Meister fuhr der SVV an die Aller. Dort sah Ziad Leilo von seinem Team zwar keine meisterliche Leistung, aber zu einem Erfolg reichte es. Insbesondere aus dem Grund, weil der FC zwei Elfmeter verschoss und SVV-Stürmer Achmed Turgay sich treffsicher zeigte. Der Schlagabtausch begann nach einer halben Stunde, als Jannes Bade zum 1:0 für Verden traf und Turgay drei Minuten später ausglich. Nicolas Brunken schoss Verdens 2:1-Pausenführung heraus (38.). In Halbzeit zwei war zunächst Hülsen an der Reihe und schoss drei Treffer in Folge durch Turgay (46./60.) und Onur Kaya (51.). Danach kam der FC durch die Tore von Nikolas Meyer (63.) und Christoph Stötzel (77.) zum 4:4. Das Siegtor für den Meister markierte Turgay mit seinem vierten Treffer (81.).

TSV Bassen II - TB Uphusen II 0:2 (0:0): Die Bassener bäumten sich gegen den Abstieg nicht so auf, wie es sich Trainer Krooß erhoffte. „Das war nicht viel und daher geht die Niederlage in Ordnung“, befand der Coach. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf. Zuvor plätscherte das Geschehen nur so dahin. Nach Foul durch den Bassener Yannik Hansen entschied der Referee auf Strafstoß. Den verwandelte Routinier Benjamin Titz zum 0:1 (75.). Drei Minuten vor Spielende nutzte Patrick Spitzer einen Konter zum 2:0.

TSV Brunsbrock - TSV Ottersberg II 0:0: Drei Tore schoss Brunsbrock. Alle Treffer fanden keine Anerkennung. „ Das Tor von Nils Vierkant (80.) wurde abgepfiffen, weil er angeblich im Abseits stand. Davor zwei Tore von Pablo Kaiser wegen Foul und wegen strittiger Abseitsstellung“, sagte Thomas Tödter. Der Brunsbrocker Coach war verärgert, denn sein Team hatte mehr als nur einen Zähler verdient gehabt. Kurz vor dem Abpfiff waren die Roten Teufel aber im Glück, als Ottersbergs Angreifer Christian Hennings knapp über das Tor schoss.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – TSV Lohberg 1:1 (0:1): Einen Punkt erkämpfte sich Lohberg durch den Treffer von Fabian Bley (25.) an der Wümme. Die Gastgeber glichen den Rückstand kurz nach der Pause aus, als Jannis Krenz traf (48.). „Es war ein lockerer Sommerkick“, sagte Fischerhudes Betreuer Thomas Cordes.

SV Hönisch - 1. FC Rot-Weiß Achim 1:3 (0:2): Die Rot-Weißen führten zur Pause durch ein Eigentor, welches Wilfried Yao mit einer scharfen Flanke erzwang (30.) und einem Distanzschuss von Alexander Nesic (40.). Zudem hatte Faruk Senci noch einen Strafstoß verschossen (11.). Nach der Pause verwandelte Özgür Görmez einen dagegen sicher zum 0:3 (60.). In der 75. Minute gelang Hönisch das Ehrentor. Kurz vor Abpfiff wehrte Achims Keeper Dogan Yalcin einen Strafstoß von Hammat Turgay ab.