Hat ein äußerst erfolgreiches Wochenende hinter sich: Harm Lahde. (Björn Hake)

Ein Reitturnier quasi in einer Hand. Im Grunde gibt es das nicht, zu viele Prüfungen stehen an, zu viele Teilnehmer gibt es. Doch drei kreisverdener Reiter haben das CSI***-Turnier in Redefin quasi zu ihrem gemacht. Es war das Trio Alexa Stais, Harm Lahde und Markus Beerbaum.

In beinahe jeder Springprüfung war einer von ihnen unter den Top Ten, meist ganz weit oben, teils auch mehrere gleichzeitig. Das traf unter anderem auf den Großen Preis zu, der mit 75 000 Euro dotiert war. Den größten Batzen sammelten die Kreisverdener zusammen. Doch der Sieg der zweiten Etappe der Riders-Tour ging an jemand anderes: David Will. Dabei war er der Außenseiter in der Siegerrunde. Die besten 25 Prozent des Starterfeldes (auf jeden Fall alle Null-Fehler-Ritte) erreichen bei einer Riders Tour-Etappe die entscheidende Runde gegen die Uhr. Und Will war der einzige Reiter, der trotz eines Abwurfs weiter kam. Somit musste er als Erster in den Parcours und bewältigte ihn mit einer Zeit, an der sich alle die Zähne ausbeißen sollten. Am nächsten kam ihm die in Morsum wohnhafte Alexa Stais, die im Sattel von Quintato saß. Für sie blieb Platz zwei übrig, dahinter reihte sich der Varster Harm Lahde mit Oak Grove’s Heartfelt ein. Vorjahressieger Markus Beerbaum folgte als Vierter im Sattel von Cool Hand Luke.

Das war nur das Ende eines erfolgreichen Wochenendes des Trios. Lahde verbuchte zudem in Redefin einen Sieg, zwei zweite Plätze und einen dritten Rang. Alexa Stais heimste ebenfalls einen Sieg ein plus einen zehnten Platz. Beerbaum wurde zudem noch Zweiter, Siebter und Achter. Es gab nur eine Springprüfung, in der kein kreisverdener Reiter unter den Top Ten war. Und war es nicht das erfolgreiche Trio, dann sprangen die Schwestern Julie Mynou (Rang fünf und sechs) und Mylene Diederichsmeier (Rang zehn) ein.