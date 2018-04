Im Sommer 2017 verließ Torsten Krieg-Hasch den MTV Riede, nun tritt er die Nachfolge von Andre Schmitz an, der mittlerweile beim TB Uphusen tätig ist. (Strangmann)

Rotenburg. Eigentlich ist er Trainer und möchte das auch sein, doch nun bekleidet Torsten Krieg-Hasch erstmals ein anderes Amt. Und zwar das des Sportlichen Leiters beim Fußball-Landesligisten Rotenburger SV. Damit tritt der Ex-Coach des MTV Riede die Nachfolge von Andre Schmitz an, der den RSV in der Winterpause gen TB Uphusen verlassen hat.

Im Sommer 2017 verabschiedete sich Torsten Krieg-Hasch vom Bezirksligisten aus Riede, weil er seine beiden Söhne beim TV Oyten trainieren wollte. Das tut er auch immer noch, „solange bis sie sagen: Papa, langsam wird’s peinlich“, sagt Krieg-Hasch lachend. Und das Trainer-Dasein will er in Bezug auf den Herrenbereich auch nicht aus den Augen verlieren: „Ich möchte das nicht aus dem Kopf kriegen, das ist weiterhin reizvoll, derzeit aber vom Umfang her nicht zu schaffen.“ Der Posten eines Sportlichen Leiters ist nicht ganz so zeitraubend und hat Krieg-Hasch zudem gereizt. Zustande kam der Kontakt durch den RSV-Coach Tim Ebersbach, der gleichzeitig U9-Trainer beim TV Oyten ist. „Unsere Söhne spielen in Oyten, und wir haben früher zusammen bei Verden gespielt, zudem ist Rotenburg ein toller Verein“, erzählt Krieg-Hasch, der die U8 und U13 des TVO coacht.

Beim RSV gehe es für den 43-Jährigen darum, „wieder mehr den Fokus auf die Identifikation mit dem Verein“ zu legen. Mittelfristig sei das Ziel die Oberliga, kurzfristig gehöre der Aufstieg trotz des aktuell zweiten Ranges aber nicht dazu. Der Blick des Sportlichen Leiters geht in die Zukunft, der des Coaches in ihm geht auch ab und an zurück nach Riede: „Es war toll, zu sehen, was für eine Hinrunde die Jungs gespielt haben.“ Bei der Frage, ob sein ehemaliger Co-Trainer Stephan Hotzan sich bei ihm alles abgeschaut habe, lacht Krieg-Hasch und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir haben uns gut ergänzt.“