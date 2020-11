Kristin Claussen (links) und Laura Wanke sind nicht nur gute Freundinnen. Sie kommentieren zudem gemeinsam die Auftritte des Volleyball-Zweitligisten TV Baden in der Lahofhalle. (Björn Hake)

Ein langes „Aaaaaah“ und ein wenig enttäuschte Blicke. Das waren die ersten Reaktionen von Kristin Claussen und Laura Wanke, nachdem der TV Baden am Sonntag sein Heimspiel in der zweiten Volleyball-Bundesliga deutlich mit 0:3 verloren hatte. Die beiden jungen Frauen haben das Spiel intensiv verfolgt, jeden Ballwechsel genau beobachtet. Denn seit Beginn der Saison nehmen sie beim TVB eine besondere Rolle ein. Kristin Claussen und Laura Wanke kommentieren die Heimspiele der Badener, die live im Internet gestreamt werden.

Die Partie für die Badener war nicht von Erfolg gekrönt. Die beiden Moderatorinnen hatten dennoch sicht- und hörbar ihren Spaß an der Begegnung. Schließlich geht es für sie auch darum, ihre Zuschauer zu unterhalten. Dabei hatten sowohl Kristin Claussen als auch Laura Wanke – Ehefrau von Badens Zuspieler Moritz Wanke – überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Kommentieren von Sportveranstaltungen.

Laura Wankes Mann hat nun aber eine gewisse „Mitschuld“ daran, dass sie nun mit ihrer Freundin hinter einem Tisch sitzt, auf dem Bildschirme stehen und jede Menge Kabel liegen. Beide Frauen tragen dicke Kopfhörer – so wie es sich für Sportkommentatorinnen gehört. „Als klar war, dass die Spiele live übertragen werden sollen, hat Moritz Laura gefragt, ob sie Lust hätte, das Ganze zu kommentieren. Sie hat dann mich gefragt“, sagt Kristin Claussen über die Entstehungsgeschichte. „Dabei rede ich vor anderen Menschen eigentlich gar nicht so gerne. Aber gut: Wenn ich vor dem Bildschirm sitze und das Spiel verfolge, sehe ich die Zuschauer ja nicht.“

Die Mischung macht’s

Dass ihre Freundin ebenfalls „Bock“ auf die Aufgabe hatte und bei den Partien in der Lahofhalle an ihrer Seite sitzt, macht Laura Wanke ziemlich glücklich. „Denn vom Volleyball selbst habe ich überhaupt keine Ahnung“, sagt sie schmunzelnd. Für das Fachliche sei Kristin Claussen zuständig. Sie erklärt den Zuschauern zum Beispiel Fehler, die auf dem Feld passieren, der Laie aber nicht auf Anhieb erkennt.

„So weit es geht, versuche ich auch die Taktik zu erklären“, sagt Claussen, die selbst bei den Oberliga-Volleyballerinnen der BTS Neustadt aktiv ist. Zudem spricht sie über den jeweiligen Gegner. Daher gehört auch die nötige Vorbereitung zum Job. Um das Drumherum achtet hingegen die zweite Kommentatorin. „Unsere Kommentierung des Spiels ist eine Mischung aus Späßchen und Taktik“, erklärt Laura Wanke. Zudem interagiert Laura Wanke mit einigen Zuschauern – per Chat.

Das Kamerateam des TV Baden fängt jeden Ballwechsel bei den Heimspielen ein. (Björn Hake)

„Es ist schön, wenn uns Fans über den Chat etwas fragen“, findet Wanke. Das zeige den beiden Freundinnen, dass die Menschen das Angebot des Livestreams auch annehmen. Und der war im jüngsten Spiel auch umso wichtiger für den TVB, da das Spiel gegen den FC Schüttorf 09 als Geisterspiel ausgetragen werden musste. Laut der beiden Kommentatorinnen wurde der Stream, dem sie ihre Stimmen verleihen, rege besucht. „Wir haben gehört, dass um die 600 Menschen das Spiel verfolgt haben“, sagt Laura Wanke.

Das Niedersachsen-Duell kommentierte ausnahmsweise ein Trio. Der verletzte Ole Seuberlich saß ebenfalls am Tisch und unterstützte das Duo. Dadurch sei die Qualität gestiegen, weil der Diagonalspieler die taktischen Aspekte noch besser einschätzen könne, meinten Wanke und Claussen unisono.

Schnell Routine gewonnen

Was gegen Schüttorf jedoch nicht mehr dabei war – die Nervosität. Die jüngste Begegnung war die dritte, die sie in dieser Saison kommentiert haben. „Beim ersten Spiel waren wir echt aufgeregt“, erinnert sich Kristin Claussen. Viel Unsicherheit sei anfangs dabei gewesen, ergänzt Laura Wanke. „Wir sind dann aber immer besser reingekommen.“ Und mittlerweile hätten sie schon viel Routine gewonnen.

„Wir wollen auf jeden Fall bis zum Ende der Saison weitermachen“, verdeutlicht Kristin Claussen, dass sie mit ihrer Freundin mit viel Spaß bei der Sache dabei sei. Verläuft die Saison planmäßig weiter, setzen sich die beiden Kommentatorinnen wieder am 29. November an ihren Tisch im Lahof. Dann soll der TuB Bocholt in Baden gastieren. Sie würden dann wieder einen wichtigen Job übernehmen. Denn auch dieses Spiel müsste als Geisterspiel ausgetragen werden.