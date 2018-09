Max Schirmacher muss mit der SG Achim/Baden II noch auf einen Sieg warten. (Hake)

Neuenhaus. Wieder teuer verkauft und gut mitgehalten, aber auch wieder keine Punkte: Aufsteiger SG Achim/Baden II hat auch sein viertes Spiel in der Handball-Verbandsliga Nordsee der Männer verloren. Vier Tage nach dem 25:30 beim TV Langen zog die Mannschaft von Trainer Karsten Krone nun bei der SG Neuenhaus/Uelsen mit 24:30 (12:13) den Kürzeren.

Seiner Mannschaft sei am Ende etwas die Puste ausgegangen, resümierte der Trainer der Gäste. Mitte der zweiten Halbzeit – Lennart Block hatte nach 43 Minuten zum 18:19 aus Sicht der SG Achim/Baden II getroffen – war für die Gäste noch alles drin. Das Schlussviertel ging dann aber deutlich an die Gastgeber aus der Grafschaft Bentheim. Bis auf 27:21 zog die SG Neuenhaus/Uelsen davon. Fünf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr in der Sporthalle Boussy-Saint-Antoine.

„In Summe war das kein schlechtes Spiel von uns“, meinte Karsten Krone nach der erneuten Niederlage. Achims Trainer hatte Mark Wendel an die Oberliga-Vertretung abgestellt, dafür stand Marico Dumke nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung. Der Rückraumspieler habe sich gleich gut eingebracht, bescheinigte Karsten Krone dem ehemaligen Oytener eine ordentliche Leistung. In der Schlussphase hatte Krone seine Defensive angesichts der drohenden Niederlage offensiver aufgestellt. Zunächst agierte Max Schirmacher als Störspieler in der 5:1-Abwehr, später nahm der Trainer zwei Spieler des Kontrahenten in Manndeckung. Beides blieb ohne den gewünschten Erfolg. Karsten Krone: „In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele mehr. Da muss man über 60 Minuten seine Leistung bringen. Im Vergleich zur Partie in Langen war das aber eine deutliche Steigerung.“

Verzichten muss die SG Achim/Baden II in nächster Zeit auf Dominik Stoick. Die Verletzung aus dem Spiel beim VfL Fredenbeck II hat sich inzwischen als Anriss des vorderen Kreuzbandes entpuppt.