Karsten Krone steht mit der SG Achim/Baden II kurz vor dem Aufstieg. (Björn Hake)

Darf sich der TSV Daverden auf der Zielgeraden der Saison in der Handball-Landesliga tatsächlich noch einmal Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen, oder nutzt die SG Achim/Baden II ihren ersten Matchball im Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga Nordsee? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Sonnabend in der Langwedeler Schulsporthalle (Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr). Nachdem sich der VfL Fredenbeck III am Mittwoch im Nachholspiel mit 32:27 beim VfL Horneburg durchgesetzt hat, stellt sich die Situation für beide Kontrahenten drei Spieltage vor Saisonende wie folgt dar: Mit einem Sieg wäre die SG Achim/Baden II (41:5 Punkte) am Ziel. Da der VfL Fredenbeck III (40:6 Punkte) nicht für den Aufstieg in Frage kommt – die eigene Zweitvertretung blockiert den Platz in der Verbandsliga – hätte die Oberliga-Reserve bei noch zwei ausstehenden Spielen fünf Zähler Vorsprung auf den VfL Horneburg (36:10 Punkte) auf Rang drei.

Und was ist noch für den von Thomas Panitz trainierten TSV Daverden möglich? Die Grün-Weißen könnten mit einem Erfolg zumindest ihre theoretische Chance auf den dritten Platz wahren. Wie Panitz versichert, würde er sich mit dem Aufstieg allerdings nicht mehr ernsthaft beschäftigen. "Damit haben wir nach der Pleite in Horneburg abgeschlossen. Wir müssen ja nicht nur zwei Punkte aufholen", verweist der Trainer des TSV auf das um 41 Tore schlechtere Torverhältnis seiner Mannschaft. Man wolle dem Spitzenreiter ein schönes Spiel liefern und den Gegner möglichst lange ärgern, sagt der Coach der Gastgeber. Die SG Achim/Baden II kommt mit sieben Siegen im Rücken und einem guten Gefühl aus dem Hinspiel nach Langwedel. Dieses hatte die Spielgemeinschaft mit 28:20 gewonnen. Der TSV Daverden war in der Badener Lahofhalle nach einem 10:15-Rückstand noch einmal auf 18:19 herangekommen. Das Schlussviertel war dann aber mit 9:1 an die SG Achim/Baden II gegangen.

"In Daverden sind schon einige Teams gestolpert", ist sich Karsten Krone der Schwere der Aufgabe bewusst. Zuletzt hat der Coach der Gäste ohne die geliebte Backe trainieren lassen. Denn Haftmittel sind in Langwedel verboten. "Wir müssen diszipliniert gegen die konterstarken Daverdener auftreten", fordert Krone.