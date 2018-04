Erik Schmidt hat Anteil daran, dass sein Team Delmenhorst besiegte. (Björn Hake)

Achim. Für die SG Achim/Baden II haben sich die Gäste von der HSG Delmenhorst II am Freitagabend als zäher Widersacher erwiesen. Bis zum 16:14 in der 45. Minute machten die Handballer von der Delme dem Landesliga-Spitzenreiter aus dem Landkreis Verden das Leben schwer. Schlussendlich setzte sich Achims Zweitvertretung dann aber doch noch deutlich mit 24:17 (11:9) durch.

Delmenhorst habe es mit einer starken Deckung gut gemacht, hatte SG-Trainer Karsten Krone lobende Worte für den Gegner aus dem Mittelfeld der Tabelle gefunden. Man habe damit gerechnet, dass es eine schwierige Partie werden würde – und so sei es dann auch gekommen. Seine Mannschaft sei ganz schwer in die Begegnung gekommen, schilderte Karsten Krone. Fast zehn Minuten waren in der Lahofhalle gespielt, da leuchtete immer noch eine 2:0-Führung für die Gäste von der Anzeigetafel. Mark Wendel war es dann, der mit seinem Treffer zum 1:2 die anfängliche Torflaute der Heimsieben beendete.

Auch im weiteren Verlauf wurde die Begegnung von den beiden Abwehrreihen bestimmt. Als Benjamin Janssens nach einer Viertelstunde für die Gastgeber erfolgreich war, hatten beide Teams gerade einmal drei Treffer erzielt. Die erstmalige Zwei-Tore-Führung (9:7/27.) behauptete die Spielgemeinschaft dann über die Pause hinweg bis zum 16:14. Erik Schmidt und Lennart Block brachten den Tabellenführer danach auf die Siegerstraße – 18:14 (51.). Karsten Krone: „Jetzt müssen wir auch am kommenden Sonnabend beim TSV Daverden unsere Hausaufgaben machen.“