Tjark Meyer feierte mit Achim in Oyten einen Auswärtssieg. (Björn Hake)

Oyten. Die Landesliga-Handballer der SG Achim/Baden II haben sich von der Pleite gegen den VfL Horneburg gut erholt. Das hat das Team am Sonnabend im Nachbarschaftsduell beim TV Oyten gezeigt. Zehn Tore betrug der Vorsprung der von Karsten Krone trainierten Gäste zwischenzeitlich in der Pestalozzihalle. Am Ende waren es dann acht. Das 32:24 (16:12) spiegelte schlussendlich auch die Kräfteverhältnisse wider.

Achim hat mit dem Erfolg seine Aufstiegsambitionen untermauert und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter VfL Fredenbeck III. Der TV Oyten wird die Punkte zum Klassenerhalt wohl in den Duellen gegen die direkten Konkurrenten holen müssen.

Aus Sicht der Gastgeber begann die Partie torarm. Gut fünf Minuten waren gespielt, da hatten Daniel Hoppe, Max Schirmacher, Tjark Meyer und Erik Schmidt für eine 4:0-Führung der Gäste gesorgt. Die ließen auch nach den Toren von Dominik Lange und Anton Zitnikov zum 2:4 nicht locker. 13:5 stand es in Minute 17. Für eine Resultats-Verbesserung sorgte dann die junge Garde im Team von TVO-Trainer Frank Janzen. Bis auf 11:15 brachten die A-Jugendlichen Sören Hassing und Timo Blau die „Vampires“ heran (28.).

Durchgang zwei startete optimal für die Gäste. Nach Treffern von Tjark Meyer und Dominik Stoick hieß es 18:12 für die SG. Als Timo Blau kurz darauf für zwei Minuten auf die Bank musste, erhöhte Erik Schmidt auf 22:14. Bester Werfer im Team der Gäste war Daniel Hoppe mit sieben Treffern. Unterdessen rückt beim TVO die nächste Generation nach. Mit Sören Hassing, Timo Blau und Robin Hencken hatte Janzen drei Jungspunde aufgeboten, die zuvor mit der A-Jugend gegen Hildesheim gespielt hatten.