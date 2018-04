Benjamin Janssens wird die SG Achim/Baden II nach der Saison verlassen. Dafür kehrt Marico Dumke jedoch an die Weser zurück. (Björn Hake)

Baden. Die SG Achim/Baden II geht in der Handball-Landesliga der als neuer Spitzenreiter in die letzten fünf Spiele. Nach einem 28:21 (14:12)-Sieg gegen die HSG Stuhr und der Niederlage des VfL Fredenbeck III bei der SG HC Bremen/Hastedt II hat die Oberliga-Reserve nun einen Zähler mehr auf dem Konto als der Titelverteidiger aus dem Landkreis Stade.

Im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga sei aber noch gar nichts entschieden, warnt SG-Trainer Karsten Krone "Wir haben noch fünf Spiele, wir sind noch lange nicht durch." Unterdessen präsentiert Krone mit dem Oytener Marico Dumke den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Dumke soll den Platz von Benjamin Janssens einnehmen, der die Handballschuhe aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen muss. Auch Tim Borm steht laut Karsten Krone in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Krone: "Wir mussten im Rückraum etwas tun und wollten uns gleichzeitig verjüngen."

Dybol ein sicherer Rückhalt

Gegen die HSG Stuhr avancierte Martin Dybol zum Matchwinner. Sein Keeper habe unglaublich gehalten und sei mit zunehmender Spieldauer förmlich in die Köpfe des Gegners hineingekrochen, meinte Krone. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Benjamin Janssens (sechs Tore) die Hausherren in der Lahofhalle nach 40 Minuten erstmals mit vier Toren in Führung gebracht – 18:14. Neun Minuten vor dem Ende erhöhte Niklas Benstein auf 24:18. Man sei gut vorbereitet gewesen auf die Abwehrvarianten der Stuhrer, sagte Krone.