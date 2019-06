Hauke Kruse (links) schließt sich dem FC Verden 04 II an. (Björn Hake)

Verden. Der Fußball-Kreisligist FC Verden 04 II verstärkt weiter seinen Kader. Nach den Zusagen des 19-jährigen Nico Bochinski aus der eigenen Jugendabteilung und Torjäger Julian Gürlich vom TSV Dauelsen (wir berichteten) hat ein weiterer Dauelser seinen Pass beim Team von Oliver Rozehnal abgegeben. Hauke Kruse hat sich der Landesliga-Reserve des FCV angeschlossen. Zuletzt legte Kruse aus beruflichen Gründen für ein halbes Jahr eine Pause ein.

„Für uns ist Hauke ein Top-Zugang. Er ist ein Spieler, der über viele Fähigkeiten verfügt, die er besonders in der Offensive hat“, sagt Coach Rozehnal über seinen nächsten neuen Spieler, der bislang nur für die Blau-Belben aus dem kleinen Verdener Ortsteil spielte. „Hauke ist ein absoluter Teamplayer und ein Führungsspieler, der unserem doch deutlich verjüngtem Team in der nächsten Saison die nötige Stabilität geben kann, die solch ein Umbruch benötigt“, meinte Rozehnal, der zweimal in Folge mit dem FC Verden 04 II Vizemeister wurde und nun im dritten Anlauf den Titel anpeilt.