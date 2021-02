An Sport in Gruppen ist momentan nicht zu denken. Dennoch ist eine Großzahl der Mitglieder ihren Vereinen treu geblieben. (Björn Hake)

Während im Herbst vergangenen Jahres angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen beziehungsweise Stillstand des Sportbetriebes noch große Befürchtungen kursierten, wonach die Vereine mit kräftigen Mitgliederrückgängen fast an den Rand ihrer Existenz geraten würden, sind jetzt die tatsächlichen Ergebnisse der Bestandserhebung durch den Kreissportbund (KSB) Verden veröffentlicht worden. Demnach müssen die 195 Sport- und Schützenvereine des Landkreises insgesamt einen Rückgang ihrer Mitglieder von 2153 Personen – und damit etwa vier Prozent – verkraften. „Damit liegen wir im Landestrend“, sagt Gerhard Behling, Vorsitzender des Kreissportbundes.

Auf die Altersgruppe der Kinder (bis 14 Jahre) entfallen laut KSB allein 1188 Mitglieder, auf die die Vereine zunächst verzichten müssen. Bei den Senioren (ab 60 Jahre) hingegen betrage der Rückgang nur 39 Mitglieder. Die Mitgliederabgänge verteilen sich auf insgesamt 137 Vereine des KSB. Die verbleibenden 58 Vereine verzeichnen dagegen Zuwächse beziehungsweise einen Gleichstand zum Vorjahr. Insgesamt hat der KSB 28 Vereine mit über 500 Mitgliedern. Bei diesen Großvereinen beträgt der Mitgliederrückgang zusammen 1403 Personen, also den „Löwenanteil“, wie es Behling ausdrückt. Die Rückgänge betragen hier zwischen 9,7 und 13,4 Prozent. Diese Vereine werden daher auch besonders kräftig in ihrer Finanzplanung hinsichtlich der erheblichen Beitragsmindereinnahmen getroffen, heißt es. Das gelte auch für den Kreissportbund selbst, der nach eigenen Angaben mit deutlichen Einbußen klarkommen muss.

Turner mit großem Minus

Verteilt auf die insgesamt 36 Sportarten, die in den Vereinen des Kreissportbundes betrieben werden, müssen die Turner mit einem Minus von 1136 Mitgliedern den größten Verlust hinnehmen. Die weiteren Abgänge verteilen sich auf alle weiteren Sportarten. Ausgenommen sei der Golfsport, der sogar leichte Zuwächse verzeichne. „Zusammengefasst sind wir aber froh, dass der Großteil der Mitglieder unseren Vereinen die Treue gehalten hat und damit der teilweise befürchtete Zusammenbruch nicht eingetreten ist“, teilt der Kreissportbund in seinem Schreiben mit.

Wichtig sei nun, und damit schließt sich der Kreissportbund Verden der Forderung des Landessportbundes Niedersachsen an, dass unter anderem der Vereinssport für Kinder und Jugendliche gleichzeitig mit der Öffnung von Kitas und Schulen wieder ermöglicht werde. Überhaupt soll der Sport in Gruppen laut KSB ab dem 7. März wieder gestattet werden, sofern der Inzidenzwert von 35 unterschritten ist. „Das sichere Sporttreiben auf der Basis erprobter Hygienekonzepte ist in unseren Vereinen möglich“, betont Gerhard Behling.