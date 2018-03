Norbert Kühnlein sitzt noch für sechs Spiele auf der Trainerbank des TV Sottrum. (Focke Strangmann)

Sottrum. Das Amt des ersten Vorsitzenden der Handballabteilung beim TV Sottrum hatte Norbert Kühnlein bereits Anfang März an Ulf Leipnitz übergeben. Am Saisonende wird der 48-jährige gebürtige Franke nun auch das Traineramt beim Männer-Landesligisten niederlegen. Die Mannschaft habe sich gegen eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen, sagte Kühnlein. Die Entscheidung könne er nachvollziehen: "Nach acht Jahren sind viele Abläufe eingefahren. Durch einen Trainerwechsel können da sicherlich neue Impulse gesetzt werden." Ein neues Traineramt strebt Norbert Kühnlein vorerst nicht an. Vielmehr wolle er nach Saisonende zunächst Abstand gewinnen.

Handball wurde in Sottrum aber auch noch am Wochenende gespielt – und zwar erfolgreich. Nach einem 30:24 (15:14)-Erfolg gegen die SG HC Bremen/Hastedt II können die Männer von der Wieste den Klassenerhalt weiter aus eigener Kraft schaffen. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den SVGO Bremen, der den ersten Regelabstiegsplatz belegt, geht der TVS in die letzten sechs Saisonspiele. Gegen die Oberliga-Reserve aus Bremen stand es beim 18:18 (37.) letztmals unentschieden. Eric Kruse war es dann, der vier Minuten vor dem Ende eine Vier-Tore-Führung für sein Team herauswarf – 26:22. Zehn Sekunden vor Abpfiff sorgte Jonas Stelling für den Endstand.

"Von Vorteil war, dass wir im Gegenteil zum Gegner eine volle Bank hatten. Hastedt ist ein wenig die Puste ausgegangen", resümierte Kühnlein. Mit Nicolas Karnick (acht Tore) und Sascha Nijland (6) war die Linkshänder-Fraktion bei den Hausherren mit insgesamt 14 Toren am fünften Saisonsieg beteiligt.