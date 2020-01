Verden. Die Handballer der HSG Verden-Aller sind im neuen Jahr weiter auf der Suche nach dem Siegergen. Im Nachholspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II verspielte der Landesligist aus der Kreisstadt vor eigenem Anhang eine Acht-Tore-Führung. Mit dem Treffer von Mario Pegesa zum 19:11 (26.) hatten die Verdener ihr Pulver verschossen. Am Ende ging der Sieg mit 36:35 (14:19) an die Gäste. Eine Teilschuld müsse er sich ankreiden lassen, erklärte HSG-Coach Sascha Kunze: „Ich habe früh gewechselt und dann zu spät die Stammformation wieder auf das Feld geschickt.“ Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt der Sieben um den 14-fachen Torschützen Glenn Rades nicht. Bereits am Sonnabend startet Verden mit dem Heimspiel gegen den TS Woltmershausen (Anpfiff um 17 Uhr) die Rückrunde.

Nach zwei ordentlichen Partien gegen den TV Oyten und den VfL Fredenbeck III hatte Sascha Kunze für die Heimauftritte gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und den TS Woltmershausen als Ziel vier Zähler ausgegeben. Und zunächst sah es auch so aus, als sollten die Domstädter Teil eins des Vorhabens souverän in die Tat umsetzen. Nachdem Linksaußen Rades die Kunze-Crew mit 1:0 in Führung gebracht hatte, erhöhte Tim Härthe in Minute neun auf 8:5. Nach dem eingangs erwähnten Treffer von Pegesa zum 19:11 zweifelte kaum jemand in der Aller-Weser-Halle mehr am Sieg der HSG.

Doch es kam anders. „Wir sind schlecht in die zweite Halbzeit gestartet und haben dann komplett den Zugriff verloren“, schilderte Kunze die Phase nach dem Seitenwechsel. Nachdem der ehemalige Achimer Majk Skoric für die „Schwäne“ getroffen hatte, war der Vorsprung der Gastgeber auf zwei Treffer geschrumpft – 22:20 (40.). Für den erstmaligen Ausgleich zeichnete Schwanewedes Florian Fronz verantwortlich: Er markierte das 29:29 (50.). Schlussendlich sollte der HSG auch das 34:33 – Rades hatte die Verdener per Siebenmeter letztmals in Führung gebracht – nicht für etwas Zählbares reichen.

„Schwanewede ist nun mit uns gleichgezogen und zum ersten Abstiegsplatz sind es nur vier Punkte. Gegen Woltmershausen muss nun eine Sieg her“, verwies Sascha Kunze auf die Tabellenkostellation. Nach der Begegnung gegen den Aufsteiger aus der Hansestadt heißen die nächsten Gegner der HSG Verden-Aller TV Schiffdorf und HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Einfacher werde es nicht, meinte Sascha Kunze.

Weitere Informationen

HSG Verden-Aller - HSG Schwanewede/N. II 35:36 (19:14)

HSG Verden-Aller: Bormann, Gronowski - Rades (14/4), Rosilius (7), Härthe (5), Albert (3), Intemann (3), Pegesa (2), Wolkow (1), Schaffeld, Häfker, Mattfeldt, Jung Johann, Koröde

Siebenmeter: HSG Verden-Aller 5/4, HSG Schwanewede/Neuenkirchen II 6/4

Zeitstrafen: HSG Verden-Aller 1, HSG Schwanewede/Neuenkirchen II 2 PRÜ