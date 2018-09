Betätigte sich gegen Bothel nicht nur in der Defensive erfolgreich: Langwedels Dominik-Paul Zielinski (weißes Trikot) war auch für das sehenswerte 1:0 des FSV verantwortlich. (Hake)

Bothel. Das tat gut für den FSV Langwedel-Völkersen: Die Truppe von Coach Emrah Tavan siegte beim TuS Bothel mit 3:1 (3:0) und verbuchte damit den zweiten Saisonsieg im sechsten Spiel der Fußball-Bezirksliga. Doch das Durchatmen darf nur ein kurzes sein, bereits am Sonntag steht das nächste Duell an, dann heißt der Gegner SV Lilienthal-Falkenberg. „Ohne diesen Sieg wären wir noch da unten mit drei Punkten und schon deutlich unter Zugzwang. Jetzt haben wir den Druck etwas rausnehmen können, doch das bringt uns nichts, wenn wir am Wochenende wieder verlieren. Daher müssen wir nachlegen“, blickt Tavan voraus.

Doch er blickt auch gern zurück, zumindest in die erste Hälfte gegen Bothel. „Das war wirklich top, wir haben stark nach vorne gespielt, Bothel war gut mit dem 0:3 bedient.“ Die Gäste aus Langwedel betrieben leichten Chancenwucher und fingen damit bereits in Minute zwei an, als Justin Schmidt den ersten Hochkaräter vergab. Nachdem weitere Offensivakteure gescheitert waren, übernahm Verteidiger Dominik-Paul Zielinski die Initiative. Er setzte zu einem 50-Meter-Lauf an, spielte mit Hermann Babe einen Doppelpass und schloss anschließend sehenswert aus 16 Metern zum 1:0 ab (22.). „Das war ein überragendes Tor, er hat auch überragend gespielt“, lobte Tavan. So durfte es aus FSV-Sicht weitergehen und so ging es auch in Minute 30 weiter. Nach Balleroberung von Viktor Heidt lief der Ball über die Stationen Niclas Tiedemann und Edward Kelsch zu Faruk Senci, der letztendlich das 2:0 erzielte. Tor Nummer drei war das Resultat einer schnellen Umschaltbewegung. Senci bediente Babe, der seinen Gegenspieler umkurvte und einschob (36.).

Trotz diverser weiterer guter Chancen – unter anderem ein Pfostenschuss von Arthur Pfannenstil (81.), den Tavan neben Zielinski als besten Mann auf dem Feld betitelte – war Tavan mit Hälfte zwei weniger zufrieden. „Da haben wir es einfach schleifen lassen.“ In Gefahr geriet der Sieg aber auch nach dem 1:3 (63.) nicht mehr.

Weitere Informationen

TuS Bothel - FSV Langwedel-Völkersen 1:3 (0:3)

FSV Langwedel-Völkersen: Nientkewitz - Heidt, Post, Schmidt, Senci, Babe (85. Pamplong), Tiedemann (59. Wendt), Zielinski, Kelsch (88. Gehrke), Pfannenstil, Rohlfs

Tore: 0:1 Dominik-Paul Zielinski (22.), 0:2 Faruk Senci (30.), 0:3 Hermann Babe (36.), 1:3 Cedric Ahrens (63.) PHI