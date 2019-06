Trainer Axel Sammrey könnte mit dem TV Oyten vor einer komplizierten Spielzeit stehen. (Focke Strangmann)

Oyten. Marius Winkelmann gefiel die Einstellung einiger Mitspieler nicht. Daniel Airich hielt sein Wort nicht und strebt nun nach höheren Zielen. Pascal Döpke und Benjamin Skupin entschieden sich für einen Wechsel zum Bezirksliga-Rivalen TSV Etelsen. Raphael Schneider hat durch die berufliche Laufbahn keine Zeit mehr, und Ferdi Bezek sowie Ömer Aktas fielen ohnehin häufiger durch Abwesenheit auf. Das sind die sieben Spieler, die dem Fußball-Bezirksligisten TV Oyten den Rücken kehren. Der Verein steht personell vor einem radikalen Umbruch, der insbesondere durch die eigenen Jugendspieler eingeleitet werden soll. „Natürlich wird es schwierig einen Winkelmann zu ersetzen. Trotzdem bin ich relativ entspannt, da wir bereits in der abgelaufenen Saison fünf Spieler aus der A-Jugend eingesetzt haben“, sagte Trainer Axel Sammrey.

Der angesprochene Winkelmann ist zugleich der prominenteste Abgang. Er spielte bereits in der Regionalliga für die SV Drochtersen/Assel, ist in Oyten jedoch nicht glücklich geworden. „Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass er nicht lange bleiben wird. Man hat gemerkt, dass er nicht wirklich zufrieden war. Vor allem nicht mit der Einstellung einiger jüngerer Spieler“, erklärte Sammrey und ergänzte: „Er hat jedes Training ernstgenommen und ist sehr ehrgeizig. Wenn beim Abschlussspiel einer nicht richtig mitzieht, wird er schnell sauer.“ Dass sich der 28-jährige Mittelfeldspieler für den Oberligisten TB Uphusen entschieden hat, überraschte Sammrey. „Wenn sich seine berufliche Situation nicht geändert hat, weiß ich nicht, ob die Oberliga das Richtige ist. Denn beim Training und bei den Spielen hat er schon häufig gefehlt.“ Von den fußballerischen Qualitäten her ist der Coach aber fest davon überzeugt, dass Winkelmann am Arenkamp zurechtkommen wird, denn er sei ein richtig guter Fußballer.

Etwas verwundert waren die Verantwortlichen vom Wechsel Daniel Airichs zum TSV Ottersberg, zumal der 24-Jährige laut Sammrey bereits im Januar eine feste Zusage für die kommende Saison beim TVO abgegeben hatte. Airich bat kürzlich dann doch noch um die Freigabe. Steine legt man ihm aufgrund seiner dreieinhalbjährigen vorbildlichen Einstellung nicht in den Weg. „Wir sind kein Verein, der dann auf stur stellt. Er möchte sich in der Landesliga versuchen. Wenn es nicht klappen sollte, kann er gerne wieder zurück kommen“, erklärte Sammrey. Bei den Wümmekickern wird Daniel Airich mit seinem Cousin David Airich in einem Team spielen.

Während Döpke und Skupin schon länger als Abgänge feststehen, wird der langzeitverletzte Kapitän Raphael Schneider aus beruflichen Gründen nicht zurückkehren. Zudem werden Ferdi Bezek und Ömer Aktas zum Vorbereitungsstart am 30. Juni nicht auf dem Oytener Trainingsplatz zu finden sein. „Sie sind ohnehin unregelmäßig da gewesen“, sagte Sammrey, der allerdings weitere Abgänge ausschließt. „Das würde mich schon sehr überraschen.“

Winkelmann, Döpke, Airich, Skupin, Schneider, Bezek und Aktas sind Geschichte. Die Zukunft soll Erik Baeßmann, Elvedin Bebic, Timon Müller, Julian Stiehl, Nepras Vojtech sowie weiteren Jungs aus der U18 gehören. Sie sollen neben den erfahrenen Spielern wie Dennis Wiedekamp, Christian Rathjen, Amadinho Kone und Anton Strodthoff reifen. „Die komplette U18 wird zu uns stoßen. Da sind richtig gute Jungs bei, die alle vernünftig Fußball spielen können. Aber sie müssen sich erst einmal im Herrenbereich durchsetzen. Wenn jedoch wieder drei, vier Spieler den Durchbruch schaffen werden – wie Bebic, Müller und Vojtech in diesem Jahr – wären wir auf einem guten Wege“, betonte Sammrey.

Neben den Talenten aus der eigenen Jugend bemüht sich der Verein auch um externe Neuzugänge. „Wir sind an drei Spielern dran, unter anderem an einem erfahrenen Mann aus der Bremen-Liga. Es ist nicht so, dass wir gar nichts machen. Ich bin selbst gespannt, wer beim Vorbereitungsstart auf dem Platz stehen wird. Man weiß nie, was passiert“, betonte der 62-jährige Trainer, der mit seinem jungen Team den Schwung aus dem starken Saisonendspurt mit in die neue Spielzeit nehmen möchte: „Wir wollen weiterhin vernünftigen Fußball spielen. Dann können wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, der in Ordnung wäre. Oben mitspielen wird mit dem jungen Kader schwierig.“ Bevor es beim TVO wieder ernst wird, fliegt die Truppe nächste Woche erst noch nach Mallorca, um eine schwierige mit vielen Verletzungen behaftete Spielzeit ausklingen zu lassen.