Ole Laabs wechselte im Winter vom Bremer SV zum TB Uphusen. Dort wird er auch in der neuen Saison spiele. Der Kapitän gab jetzt seine Zusage. (Björn Hake)

Uphusen. Dieses Resultat hat dem Abstiegskampf in der Oberliga Niedersachsen noch einmal richtig Zündstoff verpasst: Der TuS Sulingen hat am Mittwoch beim SV Atlas Delmenhorst mit 2:0 gewonnen. In der Abstiegszone wird es somit immer kuscheliger. Nur fünf Punkte trennen den achtplatzierten BV Cloppenburg und den drittletzten MTV Gifhorn. Mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt sind die Fußballer des TB Uphusen. Der TBU hat zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen und will diese Serie am Sonnabend ausbauen. Im Grunde muss er das auch: Denn die Arenkampkicker empfangen das Schlusslicht SVG Göttingen 07 (Anpfiff um 13.30 Uhr)

„Bei allem Respekt vor dem Gegner, dieses Spiel müssen wir in unserer Situation gewinnen“, sagt daher auch TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato. Allerdings warnt er vor den Gästen aus Südniedersachsen. Obwohl der Gang in die Landesliga für Göttingen – die SVG steht mit 13 Punkten auf dem letzten Platz – kaum noch zu verhindern sein wird, habe sich das Team noch nicht aufgegeben. Muzzicato kann seine Einschätzung auch begründen: „Göttingen hat zuletzt mit 4:1 gegen Cloppenburg gewonnen. Das Team hat nichts mehr zu verlieren. Dennoch muss es unser Ziel sein, uns gegen Göttingen zu behaupten.“

Die Uphuser werden die Aufgabe mit sehr viel Selbstvertrauen angehen. Denn die drei Siege in Serie beweisen, dass der TBU auf einem guten Weg ist. „Unsere Situation hat sich zuletzt aber deutlich verbessert“, sagt Muzzicato. „Jetzt gewinnen wir auch die engen Spiele. Wir sind aber noch dabei, zusammenzuwachsen. Dennoch sind wir durch die drei Siege gefestigter. Ich hoffe, dass wir diesen Schwung in die restlichen acht Spiele mitnehmen.“

Trotz der positiven Entwicklung ist der Klub aus dem Achimer Westen aber noch lange nicht gerettet. Diesbezüglich befinden sich die Uphuser in bester Gesellschaft. Etliche Teams müssen noch zittern, dass sie am Ende nicht zu den vier Klubs gehören, die die Oberliga verlassen müssen. Göttingen und Eintracht Celle sind als Letzter und Vorletzter kaum noch zu retten. Davor geht es jedoch spannend zu: Nach den vielen Spielausfällen ist die Tabelle nun wieder fast geradegerückt. Der BV Cloppenburg (28 Punkte), SV Atlas Delmenhorst (27), SSV Vorsfelde (26), TuS Sulingen (25) und TB Uphusen (24) haben allesamt 22 Partien absolviert. Was die Anzahl der Spiele angeht, hinken von den derzeit abstiegsbedrohten Teams nur der Heeslinger SC (19 Spiele, 27 Punkte) und der MTV Gifhorn (21 Spiele, 23 Punkte) hinterher. Wie der Abstiegskampf im Mai ausgeht, vermag Fabrizio Muzzicato noch nicht vorauszusagen. „Die Mannschaften sind alle auf einem Level. Es gibt keine Spiele in dieser Liga, die man selbstverständlich gewinnt“, findet der Trainer. In diese Kategorie gehöre auch die aktuelle Partie gegen Göttingen. Einen Vorteil hat der TBU-Coach für sein Team jedoch ausgemacht: „Wir spielen noch gegen einige direkte Konkurrenten zu Hause.“

Kapitän und Linksverteidiger bleiben

Doch nicht nur der Abstiegskampf nimmt immer mehr Fahrt auf. Gleiches gilt für die Uphuser Kaderplanung für die neue Saison. Nachdem Muzzicato und Dennis Janssen für die Spielzeit 2018/2019 ihre Zusagen gegeben haben, sind nun zwei weitere Spieler gefolgt: Kapitän Ole Laabs und Linksverteidiger Burak Yigit bleiben den Arenkampkickern ebenfalls erhalten. Es ist kaum verwunderlich, dass Fabrizio Muzzicato glücklich über die Entscheidung seiner beiden Akteure ist. „Über die Zusagen freue ich mich auch deshalb, weil die Jungs ja noch gar nicht wissen, ob wir kommende Saison in der Ober- oder Landesliga spielen. Für mich ist es wichtig, dass ich schon einmal ein Gerüst für die neue Saison habe.“