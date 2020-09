Aufgrund einer Schulterverletzung fällt Lajos Meisloh lange aus. (Björn Hake)

Noch sind es zwei Wochen bis zum Saisonstart für den TSV Daverden. Doch bereits vor dem ersten Anpfiff hat der Trainer des Handball-Verbandsligisten, Ingo Ehlers, große Sorgen. Denn der Coach muss künftig auf Lajos Meisloh verzichten – und somit auf seinen Haupttorschützen der vergangenen Jahre. Meisloh hat sich laut Ehlers erneut an der Schulter verletzt. „Er wird uns sicher zwei Monate fehlen. Ob es noch länger dauert, oder er überhaupt wieder aktiv spielen will, das wird sich bei den folgenden Untersuchungen zeigen. Vorerst steht er mir zumindest als Co-Trainer zur Verfügung“, sagte Ehlers.

Meisloh ist nicht der einzige Spieler im TSV-Lazarett. Theo Gätjen hat sich eine Bänderdehnung zugezogen. Er verpasst daher auch die ersten Saisonspiele. Die Personalsituation veranlasst Ingo Ehlers dazu, ein düsteres Zukunftsbild zu zeichnen: „Die Verletzungen, der sehr dünne Kader und die bekannten anderen Abgänge lassen uns den Klassenerhalt eigentlich als unmöglich erscheinen, aber sollten wir ein bisschen Glück bei den Verletzungen haben, werden wir schon einige Punkte einheimsen.“

Sieg gegen den Ex-Coach

Mut dürften Ingo Ehlers die Resultate machen, die sein Team im Rahmen eines mehrtägigen Trainingslagers eingefahren haben. So besiegten die Grün-Weißen zum Auftakt den Landesligisten HSG Verden-Aller knapp. Trotz des Sieges sprach der Coach von einem durchwachsenen Start ins Trainingslager. Am Freitag gastierte Daverdens Ex-Coach Thomas Panitz mit der SG Bremen-Ost. Ehlers: „Wir waren an dem Tag besser drauf, hatten vorher noch mal unsere Fehler besprochen, und konnten einen Sieg einfahren, bei dem wir viel durchtauschten und allen Spielern Spielanteile gewährten.“

Am Wochenende standen dann mehrere Trainingseinheiten im Zeitplan sowie zwei weitere Testspiele: Zunächst wurde die TS Hoykenkamp mit vier Toren Vorsprung bezwungen. Die Gäste, die in der Landesliga Nord-West antreten und vom früheren Oberligaspieler Andre Haake trainiert werden, hätten seinem Team alles abverlangt. Zum Abschluss ging es dann noch gegen den TuS Rotenburg II. Auch diese Partie entschieden die Daverdener für sich. Am Ende hatten sie zwölf Tore mehr erzielt als die Wümmestädter.

Die vier Siege dürften dem TSV Daverden Selbstvertrauen für die kommende Verbandsliga-Saison verpasst haben – wenn da nicht die Verletzung von Lajos Meisloh wäre.