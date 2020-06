Für die Landesliga Lüneburg, in der auch der FC Verden 04 spielt, haben insgesamt 17 Mannschaften gemeldet. (Björn Hake)

Bis vergangenen Sonntag hatten die Mannschaften der einzelnen Ligen Zeit, für die kommende Saison zu melden. Nun stehen die Staffelstärken fest – sofern der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die aktuelle Spielzeit beim außerordentlichen Verbandstag an diesem Sonnabend endgültig abbricht und mit Auf-, aber ohne Absteigern wertet. So würde die Landesliga Lüneburg mit 17 Teams starten, bestätigte Landesliga-Staffelleiter Jürgen Stebani auf Nachfrage unserer Zeitung. Normalerweise würde die Landesliga Lüneburg 19 Klubs umfassen. „Der SV Emmendorf und SV Eintracht Lüneburg haben auf ihr Startrecht verzichtet“, sagte Stebani. Wie die Landesliga wieder auf 16 Teams reduziert werden soll, kann Stebani noch nicht genau sagen. „Wir versuchen, es über zwei Saisons hinzukriegen“, sagte er.

In der Bezirksliga würden 21 Mannschaften an den Start gehen. Zumindest haben so viele für die kommende Saison gemeldet, bestätigte Claudia von Kiedrowski, Staffelleiterin der Bezirksliga Lüneburg 3 sowie der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West. Damit würde eine Mammut-Saison mit 40 Punktspielen auf die Vereine warten. Ob dies tatsächlich so geschieht, vermag von Kiedrowski nicht zu prognostizieren. „In meiner Glaskugel ist so viel Nebel. So lange wie wir nicht wissen, wann es losgeht, kann ich dazu nichts Konkretes sagen“, sagte die Staffelleiterin.

Einfacher gestaltet es sich da in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West. „Hier haben 13 Mannschaften gemeldet“, berichtete von Kiedrowski. Der TSV Etelsen und die SpVgg Bison nehmen ihr Startrecht nicht wahr. Zu den zehn verbliebenen Klubs kommen noch die Aufsteiger sowie die SG Nartum/Horstedt aus der Landesliga, die freiwillig zurückgezogen hat.