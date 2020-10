Etelsen und Verden duellieren sich am Sonntag nicht. (Björn Hake)

Es war nur eine Frage der Zeit, wann auf dem Internetportal „fussball.de“ das Wort „Absetzung“ neben der Begegnung des TSV Etelsen gegen den FC Verden 04 auftauchen würde. Aufgrund der vielen Coronafälle beim FCV hatte Verdens Co-Trainer Andreas Dressler bereits vergangene Woche gesagt, dass eine Austragung des Landesliga-Derbys am kommenden Sonntag unwahrscheinlich sei. Am Mittwochmittag war es dann so weit: Das Wort „Absetzung“ tauchte neben der Partie auf. Nun muss das Spiel neu terminiert werden.