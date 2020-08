Der TSV Etelsen um Dennis Wiedekamp hat zunächst spielfrei. (Björn Hake)

Lange hat es gedauert, nun sind die Spielpläne der Landesliga Lüneburg veröffentlicht worden. Somit wissen der FC Verden 04, der TSV Ottersberg und der TSV Etelsen, wann sie gegen wen spielen. Sowohl Verden als auch Ottersberg starten mit einem Heimspiel. Ottersberg trifft am Freitag, 4. September, ab 20 Uhr auf den SV Blau-Weiß Bornreihe. Verden misst sich am Sonntag, 6. September, ab 15 Uhr mit dem VfL Lüneburg.

Der TSV Etelsen, der mit den Verdenern in einer Staffel ist, hat am ersten Spieltag spielfrei. Die Elf von Trainer Nils Goerdel greift somit erst am zweiten Spieltag ins Geschehen ein. Im ersten Landesliga-Spiel nach dem Aufstieg haben die Schlossparkkicker mit dem MTV Treubund Lüneburg gleich einen harten Brocken erwischt. Das Derby zwischen Etelsen und Verden steigt am Sonntag, 18. Oktober. Bis es für Verden und Etelsen in die Auf- oder Abstiegsrunde geht, dauert es. Der letzte Spieltag ist für den 7. März 2021 angesetzt. Dann haben die Reiterstädter noch mal ein Heimspiel, in dem sie auf den VfL Gellersen treffen. Die Schlossparkkicker müssen zu Teutonia Uelzen.

In der Staffel, in die der TSV Ottersberg eingeteilt wurde, stehen bis zur Auf- und Abstiegsrunde nur 14 Spieltage auf dem Programm. Ihre letzte Partie bestreiten die Wümmekicker bereits am 6. Dezember, wenn es gegen den TuS Harsefeld geht.

Weitere Informationen

Die ersten Spieltage in der Übersicht

Landesliga Lüneburg Staffel 1

1. Spieltag

FC Verden 04 - VfL Lüneburg (So., 6. September, 15 Uhr)

TSV Etelsen hat spielfrei

2. Spieltag

TSV Etelsen - MTV Treubund Lüneburg

VfL Breese-Langendorf - FC Verden 04 (Beide So., 13. September, 15 Uhr)

3. Spieltag

MTV Treubund Lüneburg - FC Verden 04

TSV Etelsen - VfL Westercelle (Beide So., 20. September, 15 Uhr)

7. Spieltag

TSV Etelsen - FC Verden 04 (So., 18. Oktober, 15 Uhr)

Landesliga Lüneburg Staffel 2

1. Spieltag

TSV Ottersberg - SV Blau-Weiß Bornreihe (Fr., 4. September, 20 Uhr)

2. Spieltag

ASC Cranz-Estebrügge - TSV Ottersberg (So., 13. September, 15 Uhr)

3. Spieltag

TSV Ottersberg - VSV Hedendorf/Neukloster (So., 20. September, 15 Uhr)

Der komplette Spielplan steht im Internet unter www.fussball.de