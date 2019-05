Bremen. Raus in Runde zwei: Für die männliche A-Jugend der Spielgemeinschaft (JMSG) Daverden-Walle hat sich das Kapitel Handball-Landesliga nach der zweiten Relegationrunde erledigt. Nach vier Niederlagen landete das Team von Coach Jonah Klimach in einer Fünfergruppe in Bremen-Lesum auf dem letzten Platz und schied aus. In der kommenden Saison wird der Nachwuchs des zukünftigen Männer-Verbandsligisten nun auf Regionsebene unterwegs sein.

Beim Zweitrundeinturnier in der Hansestedt wurde lediglich ein Aufstiegsplatz vergeben. Diesen schnappte sich Gastgeber HSG Lesum/St. Magnus. Nach Niederlagen gegen die SG Adendorf/Scharmbeck (15:20), die HSG Lesum/St. Magnus (15:17) und die JSG Loxstedt/Bexhövede (11:19) sollte für die Klimach-Sieben in der letzten Begegnung gegen den SV Werder Bremen noch einmal ein gutes Ergebnis herausspringen. Dieses gelang bis bis zum Spielstand von 6:6 (9.). Danach hatte das Team von Trainer Marin Wrede, der auch zwei Jahre für die Herren des TSV Daverden gespielt hat, die Nase bis zum 21:18-Endstand vorne. Werder landete durch den Sieg in der Endabrechnung auf Rang zwei und bekommt in der dritten und letzten Runde eine weitere Chance.