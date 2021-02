Die Fußballplätze sowie Indoor-Sportstätten sind seit November verwaist. Wann dort das Leben zurückkehrt, ist weiterhin offen. (Björn Hake)

Es ist still in der Sportwelt der Amateure: Die Hallen sind seit nunmehr dreieinhalb Monaten leer. Schon lange sind dort keine trumpfenden Handbälle, Tischtennisbälle oder jubelnde Menschen zu hören. Draußen schaut es nicht anders aus. Die Fußballplätze sind derzeit nicht nur wegen des Winters verwaist, sondern auch wegen des Lockdowns, der den Breitensport seit Anfang November ausbremst. Trainingseinheiten haben sich ins Internet verschoben – gezwungenermaßen.

Der Sport soll in die Hallen, Schwimmbäder sowie auf die Plätze zurückkehren – auch wenn derzeit nicht vorherzusagen ist, wann dieser Zeitpunkt kommt. Bis mindestens 7. März wird der Breitensport jedoch noch eine Pause einlegen müssen. Das ist seit dem jüngsten Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs Gewissheit. Wie die Öffnungsstrategie für den Amateur- und Breitensport aussehen könnte, darüber haben die Politiker bei ihrer Zusammenkunft in der vergangenen Woche keinen konkreten Beschluss gefasst.

Beim Landessportbund (LBS) Niedersachsen verbreitet ein Passus allerdings Hoffnung, dass der Winterschlaf in nicht allzu ferner Zukunft endet. In dem Beschluss vom 10. Februar 2021 heißt es in Punkt sechs: „Um den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen Planungsperspektiven zu geben, arbeiten Bund und Länder weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen, von Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt.“

LSB-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach hat bereits auf diesen Beschluss reagiert. „Der LSB Niedersachsen und seine Jugendorganisation, die Sportjugend Niedersachsen, haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Sport erstmals in einem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie genannt wird“, wird Umbach in einer Pressemitteilung des Landessportbundes zitiert. Der Beschluss sei mit dem gesetzten Datum vom 3. März für eine erneute Entscheidung über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie sowie der Festschreibung eines Inzidenzwertes von 35 für weitere Lockerungen eine „Grundlage für eine Perspektive“, sagte Umbach weiter.

Handlungssicherheit schaffen

Der LSB Niedersachsen und die Sportjugend (SJ) Niedersachsen haben nun jedoch Erwartungen, wie die Politik weiterverfahren soll. Der Tenor: Der Kinder- und Jugendsport soll bei Lockerungen bevorzugt werden. So setzten LSB und SJ darauf, dass bei den beabsichtigten Öffnungen von Kitas und Schulen der Schulsport – einschließlich Schwimmunterricht – und der Vereinssport für Kinder und Jugendliche gleichzeitig ermöglicht wird. „Das schafft die notwendige Handlungssicherheit, erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz und unterstützt die Wiederaufnahme von Kooperationen zwischen Sportvereinen mit Kitas und Schulen“, findet Umbach.

Darüber hinaus setzt der Dachverband darauf, „Sport in Gruppen“ ab dem 7. März zu ermöglichen, sofern der Inzidenzwert von 35 unterschritten ist. Der LSB betont, dass Sport und Bewegung von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft sowie für jeden Einzelnen und jede Einzelne seien. „Der Sport leistet einen überragenden Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation. Ein weiterer weitgehender Stillstand wird negative gesundheitliche und psychosoziale Folgen nach sich ziehen“, heißt es vonseiten des LSB.

Der Verband vertritt zudem die Meinung, dass die Sportvereine die Vorgaben bei Lockerungen kontrolliert umsetzen könnten. Schließlich beginnen die Klubs nicht bei null – erprobte Hygienekonzepte seien bereits vor dem Lockdown im Herbst 2020 zur Anwendung gekommen. „Sie bieten sicheres Sporttreiben unter Anleitung, mit festen Regeln, festen Orten und festen Gruppen“, begründet der Landessportbund seine Einschätzung.

Der Individualsport solle – unabhängig vom Inzidenzwert – immer möglich sein. Dies ist in Niedersachsen aktuell der Fall. Nach dem Entwurf eines Stufenplans, den die Landesregierung Anfang Februar vorgestellt hat, würden sämtliche Sportanlagen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 geschlossen werden. Außerdem haben LSB und SJ die Erwartung, dass die Politik die Jugendarbeit im Sport als Teil außerschulischer Jugendhilfemaßnahmen berücksichtigt.

„Wir hoffen nun sehr, dass der LSB an den Beratungen auf Landesebene, wie ein sicherer und gerechter Umgang mit der Pandemie und die Rückkehr zu mehr Normalität erfolgen kann, beteiligt wird“, sagt LSB-Präsident Umbach über das weitere Vorgehen.

Zur Sache

Mitglieder halten Klubs die Treue

Mitgliederschwund und Vereinssterben – diese Begriffe werden während der Corona-Pandemie immer wieder erwähnt. Vom Landessportbund (LSB) Niedersachsen kommen nun jedoch ermutigende Worte: „Die große Mehrheit der Mitglieder ist bislang ihren Sportvereinen treu geblieben“, sagte LSB-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach. Dies würden die ersten Ergebnisse der am 31. Januar abgeschlossenen Bestandserhebung des LSB zeigen.

Demnach verzeichnen laut des niedersächsischen Landessportbundes 9031 Vereine (rund 97 Prozent der Gesamtmitgliedsvereine) einen Rückgang von rund 3,7 Prozent (minus 95.129). „Unsere Vereine haben die Menschen mit ihren Angeboten – auch den vielen neuen digitalen während der Corona-Pandemie – ganz offensichtlich an sich binden und überzeugen können, weiter Sport im Verein zu treiben.“ Für den LSB sei dieses Ergebnis für seine Haushaltsplanung 2021 wichtig. „Wir hatten mit einem Rückgang von fünf Prozent kalkuliert und können nun vorsichtig optimistisch in die kommenden Monate blicken“, sagte LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe.

Konkrete Zahlen aus dem Landkreis Verden liegen noch nicht vor. Die Bestandserhebung sei noch nicht vollkommen abgeschlossen, dies könne sich noch bis Ende Februar hinziehen, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung vom Kreissportbund Verden.