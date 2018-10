Peter Bartniczak befindet sich mit seinem Team noch in der Findungsphase. (FOCKE STRANGMANN)

Oyten. Bis zur 40. Minute war die Partie in der Handball-Landesliga der Frauen zwischen dem TV Oyten III und dem VfL Horneburg eine enge Kiste. Am Ende musste sich das von Peter Bartniczak trainierte Heimteam den favorisierten Gäste aber doch noch deutlich mit 22:32 (15:14) geschlagen geben.

Svenja Kristen, Daniela Quest und Alena Böttjer hatten den TV Oyten III in der Pestalozzihalle mit 3:0 in Führung gebracht. Ab dem 4:4 durch Bea Junge ging es dann hin und her. Bis zum 16:16 (33.) konnte sich kein Team entscheidend absetzten. Dann habe seine Mannschaft in der Abwehr nicht mehr richtig zugepackt und den Faden verloren, kommentierte Peter Bartniczak den folgenden 5:0-Lauf der Gäste – 16:21 (44.). Bartniczak: „Auf die ersten 40 Minuten lässt sich aufbauen. Wir haben den Meisterschaftsfavoriten lange geärgert. Auch nach dem vierten Spiel sind wir aber noch in der Findungsphase.“

Den nächsten Anlauf in Richtung zweiten Saisonsieg nehmen die Oytenerinnen am kommenden Sonnabend beim SV Werder Bremen III. Der Aufsteiger mischt in der höheren Liga bisher gut mit. 3:3 Zähler hat das Team aus der Hansestadt als aktuell Siebter der Tabelle auf dem Konto. Derweil ist der TV Oyten III auf den vorletzten Rang zurückgefallen.