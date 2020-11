Ole Sagajewski kommt verletzungsbedingt vorerst nicht mehr zum Einsatz. (Björn Hake)

Hiobsbotschaft für den TV Baden: Der Volleyball-Zweitligist muss längere Zeit auf Ole Sagajewski verzichten. Der Außenangreifer unterzieht sich an diesem Mittwoch in Hamburg einer Operation, wie Badens Manager Peter-Michael Sagajewski bestätigte. Grund hierfür ist ein Knorpelschaden im linken Knie, mit dem sich Ole Saga­jewski seit Längerem herumplagt. Das bis dato letzte Spiel für den TVB hatte der Außenangreifer gegen den Kieler TV bestritten. In diesem trumpfte der 22-Jährige auf und bewies einmal mehr, wie wichtig er für das Team von Werner Kernebeck ist.