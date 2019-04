Für Thomas Cordes (links) ging nach dem letzten Saisonspiel eine schöne Zeit als Trainer beim TV Oyten zu Ende. (Björn Hake)

Oyten. Eine Flucht ist es nicht gewesen. Ein wenig Abstand gewinnen wollte Thomas Cordes aber dennoch. Nach dem finalen Spieltag in der Jugendhandball-Bundesliga hat sich der Ex-Coach des TV Oyten erst einmal auf den Weg an die Ostsee gemacht. Durchschnaufen war angesagt. Denn die vergangenen Monate waren kraftraubend – auch mental. Jetzt sind seit dem Saisonende knapp zwei Wochen vergangen. Und mittlerweile hat Thomas Cordes die Ereignisse und besonders die vielen emotionalen Erlebnisse, die zuletzt auf ihn eingeprasselt waren, sacken lassen.

Nach außen wirkte der Coach nach seinem letzten Spiel – Oytens Bundesliga-Team gewann gegen den VfL Bad Schwartau – auf der Bank des TVO ziemlich gefasst. Der Tag des Abschieds sei insgesamt jedoch kein einfacher gewesen, gibt Cordes nun mit ein wenig Abstand zu. „Alles noch einmal Revue passieren zu lassen, hat an der Ostsee ganz gut geklappt. Aber die Zeit in der Kabine vor dem letzten Spiel war schon eine sehr emotionale. Da musste man schon dreimal schlucken, bis man die richtigen Worte gefunden hat“, schildert Cordes die Situation, die er vor der Bad Schwartau-Partie mit seinem Team durchlebte. Dass es in der Kabine emotional wurde, ist nur logisch. Denn mit einem Teil der Mannschaft hat Thomas Cordes fünf gemeinsame Jahre erlebt. Und der Höhepunkt waren eben zwei Spielzeiten in der Jugend-Bundesliga. „Wir hatten einfach eine tolle Zeit zusammen“, sagt Cordes.

Das Oberhaus sei jedoch nie das ultimative Ziel des kleinen Klubs gewesen. Cordes: „Natürlich haben wir immer auf die Bundesliga gehofft und haben darauf hingearbeitet.“ Schlussendlich wurden Thomas Cordes und Co. für ihren großen Aufwand belohnt – und das gleich zweimal. „Allerdings habe ich während der Qualifikationsrunden auch immer über einen Plan B nachgedacht“, erzählt Cordes. „Ich hätte mich allerdings auch der Oberliga gestellt, wenn wir es nicht in die Bundesliga geschafft hätten. Denn als Trainer kann man nicht nur die Sonnenseiten des Geschäfts annehmen.“

Doch ein Plan B musste eben nicht in die Tat umgesetzt werden. Thomas Cordes und Co. erfüllten sich gleich zweimal den Traum, Teil des Oberhauses zu sein. Für zwei Spielzeiten hießen die Gegner des kleinen „Dorfvereins“, wie Cordes den TVO gerne mal betitelt, SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin, SC Magdeburg oder THW Kiel. An zwei Partien gegen die Kieler erinnert sich Thomas Cordes besonders gerne zurück – und zwar an die beiden Heimspiele gegen die „Jung-Zebras“. Beide Begegnungen entschied der „Dorfverein“ sensationell für sich. „Ich sympathisiere schon mit dem THW, vor allem wegen des früheren Kreisläufers Magnus Wislander. Daher sind diese beiden Spiele besonders hängen geblieben“, erzählt Cordes. „Aber auch das Unentschieden gegen Potsdam, als der Gegner kurz vor Schluss noch führte und in Ballbesitz war, wir dann aber doch noch ausglichen, war ein sehr schöner Moment.“

Genau diese Spiele haben dazu beigetragen, dass die Cordes-Crew sportlich eine große Entwicklung durchgemacht hat – doch nicht nur in diesem Bereich, sondern auch im menschlichen. Eine eigentlich recht simple Sache ist für den Coach ein echtes Symbol für die Entwicklung seiner Spieler: „Als wir damals begonnen haben, wurden die Jungs von ihren Eltern zum Training gebracht und wieder abgeholt. Jetzt steigen sie mittlerweile selbst ins Auto und fahren los. Über die Jahre haben sich wirklich tolle Charaktere entwickelt.“ Auch aufgrund dieser Entwicklung der persönlichen Seite falle es ihm schwer, künftig nicht mehr mit den jungen Handballern zu arbeiten.

So ganz habe er sich jedoch noch nicht aus dem Tagesgeschäft beim TVO zurückgezogen. Derzeit unterstützt Thomas Cordes seinen Nachfolger Marc Winter noch, um das Team auf die nächste Qualifikation zur Bundesliga vorzubereiten. „Aktuell stecken wir da noch in der Übergangsphase“, erzählt Cordes. Ab Mitte Mai soll dann aber Ruhe einkehren, erklärt er: „Und auf diese Zeit freue ich mich auch schon.“ Das weitere Geschehen bei seinem Ex-Team werde er dennoch intensiv beobachten. Und dabei bleibt er bei seiner Einstellung. Cordes findet, dass die Qualifikation für das Oberhaus für den TVO weiterhin keine Pflicht sei: „Aber es wäre sicherlich eine spannende Sache, wenn ich eine Bundesliga-Saison der Jungs mal von der Tribüne aus beobachten dürfte. Ich hinterlasse auf jeden Fall ein bestelltes Feld. Die A-Jugend wird auch in der neuen Saison eine gute Mannschaft sein.“

Komplett zurückziehen aus dem Trainergeschäft werde er sich ohnehin nicht. Welcher neuen Aufgabe er sich stellen will, hat Thomas Cordes aber noch nicht entschieden. Fest steht nur, dass er weiterhin als Landestrainer tätig sein will. „Zudem überlege ich, meine Kontakte, die ich den vergangenen Jahren geknüpft habe, zu nutzen, um vielleicht bei dem einen oder anderen Verein zu hospitieren. Ich werde mir aber in aller Ruhe überlegen, was ich in Zukunft mache.“