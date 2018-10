Seine Umstellungen fruchten gegen den Tabellenführer: Emrah Tavan, Trainer vom FSV Langwedel-Völkersen, zog die richtigen Schlüsse aus der 1:3-Niederlage beim TSV Bassen. (Björn Hake)

Langwedel. Tatsächlich: Spitzenreiter FC Hambergen ist seine ersten Punkte los. Der bis dato verlustpunktfreie Tabellenführer musste sich nach acht Erfolgen am Stück am Tag der Deutschen Einheit erstmals in dieser Bezirksliga-Saison mit etwas anderem als einem Sieg zufrieden geben. Im Rückspiel gegen den FSV Langwedel-Völkersen vermieden die FCH-Fußballer dank einem Doppelpack von Finn-Niklas Klaus (26./85.) aber immerhin noch die Pleite.

Denn der FSV, der schon im Hinspiel beim 1:2 gut aussah, führte schnell mit 2:0. Dabei machte sich die Rückkehr vom zuvor gesperrten Außenbahnspieler Hermann Babe bezahlt. Mit seinem Führungstor (15.) und seiner Vorlage für Niclas Tiedemann (18.) zeigte er seinen Wert für das Team. Langwedels Trainer Emrah Tavan wollte aber niemanden hervorheben: „Wir haben als Team funktioniert. Ich freue mich über unser gutes Spiel. Nach der Niederlage in Bassen, wo wir alle nicht zufrieden waren, wollten wir eine Reaktion zeigen.“ Im kommenden Spiel muss er jedoch auf Artur Pfannenstil verzichten. Der Sechser holte sich wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte ab (93.). Weil Hambergens Simon Küstner den FSV-Spieler Viktor Heidt direkt vor dem Schiedsrichter mit dem Knie niederstreckte, flog er mit Rot vom Platz (92.).