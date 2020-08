Der FSV Langwedel-Völkersen trägt in Heeslingen das erste Spiel der Saison 2020/2021 aus. (Björn Hake)

Erstellt wurden die Spielpläne der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 bereits vor einigen Wochen. Jetzt ist das anstehende Programm in den beiden Staffeln aber auch auf der Plattform fussball.de veröffentlicht worden.

Die Saison wird demnach gleich mit einem brisanten Duell beginnen: In der Gruppe 1 empfängt der TSV Thedinghausen am ersten Spieltag den MTV Riede zum Samtgemeinde-Derby (Anpfiff: Sonntag, 6. September, 15 Uhr). Eröffnet wird die Bezirksliga-Spielzeit 2020/2021 jedoch bereits am Freitag, 4. September. An diesem Tag soll um 19.30 Uhr die Begegnung zwischen dem Heeslinger SC II und dem FSV Langwedel-Völkersen angepfiffen werden.

Weitere Informationen

Staffel 1

1. Spieltag

Heeslinger SC II - FSV Langwedel-V. (4. Sept., 19.30 Uhr)

1. FC RW Achim - FC Worpswede

TSV Bassen - SV Ippensen

TSV Thedinghausen - MTV Riede

MTSV Selsingen - TSV Achim (alle 6. Sept., 15 Uhr)

spielfrei: TV Sottrum

2. Spieltag

TSV Achim - Heeslinger SC II

FSV Langwedel-Völkersen - MTV Riede

TV Sottrum - 1. FC Rot-Weiß Achim

FC Worpswede - MTSV Selsingen (alle 13. Sept., 15 Uhr)

TSV Thedinghausen - TSV Bassen (13. Sept., 15.30 Uhr)

spielfrei: SV Ippensen

Staffel 2

1. Spieltag

FC H. Schwanewede - VSK Osterholz-S. (6. Sept., 14 Uhr)

SVV Hülsen - TuSG Ritterhude

FC Hambergen - TSV Fischerhude-Quelkhorn

VfL Visselhövede - TV Oyten

SV Pennigbüttel - SV Löhnhorst (alle 6. Sept., 15 Uhr)

2. Spieltag

TV Oyten - FC Hambergen (11. Sept., 19.30 Uhr)

TuSG Ritterhude - FC H. Schwanewede (12. Sept., 16 Uhr)

VSK Osterholz-Scharmbeck - VfL Visselhövede

TSV Fischerhude-Quelkhorn - SV Pennigbüttel

SV Löhnhorst - SVV Hülsen (alle 13. Sept., 15 Uhr)