Daniel Throl traf gleich viermal beim deutlichen Sieg seiner Langwedeler. (Björn Hake)

Langwedel. Das war deutlich: Der FSV Langwedel-Völkersen hat dem TSV Achim in der Fußball-Bezirksliga nicht den Hauch einer Chance gelassen. Die Mannschaft von Emrah Tavan siegte am Donnerstag klar mit 6:0 (3:0). „Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben kaum etwas zugelassen und viele Bälle erobert. Das war ein Klassenunterschied“, freute sich Langwedels Coach über die überzeugende Leistung seiner Mannschaft. Einen Klassenunterschied nannte auch Achims Coach Sven Zavelberg das, was er in den 90 Minuten gesehen hatte. „Wir haben immer wieder die gleichen Fehler gemacht“, monierte er.

Den Torreigen der Gastgeber eröffnete Edward Kelsch in der neunten Minute. „Wir hatten zwar dann noch Zeit und sind langsam besser ins Spiel gekommen, schießen dann aber einen Bock nach dem anderen“, ärgerte sich Zavelberg. Daniel Throl sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit für eine klare 3:0-Führung für Langwedel (38./43.). Wer nun dachte, dass Achim noch einmal aufkommt, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Niclas Tiedemann machte mit dem 4:0 kurz nach Wiederanpfiff alle Hoffnungen der Gäste zunichte (47.). „Die individuellen Fehler haben uns das Genick gebrochen“, sprach Zavelberg schonungslos die Schwächen an. Tavan dagegen war mit dem Auftritt seiner Elf „rundum zufrieden“, durfte er doch zwei weitere Tore von Daniel Throl bejubeln (68./70.). „Daniel hat ein starkes Spiel gemacht. Er ist viele Wege gegangen“, lobte Tavan den vierfachen Torschützen.

Die Langwedeler haben am Sonntag (Anpfiff um 14 Uhr) mit dem TV Oyten das nächste Heimspiel vor der Brust. „Das wird nicht einfach. Wir müssen die gleiche Einstellung wie gegen Achim an den Tag legen“, sagt Tavan. Der TSV Achim muss am Sonntag zum Heeslinger SC II (Anpfiff um 14 Uhr). „Das ist noch mal ein anderes Kaliber. Die Jungs müssen aufwachen und Gas geben“, weiß Zavelberg um die Schwere der Aufgabe.