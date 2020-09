Bezirksliga Staffel 1: Der FSV Langwedel-Völkersen wünscht sich, in dieser Saison eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Dass Emrah Tavan über eine Elf verfügt, die das Zeug für die Meisterschaftsrunde hat, bewies sie vor Kurzem – und zwar mit dem Auftakterfolg beim Heeslinger SC II. „Wir wissen um unsere Stärken und müssen wieder alles reinwerfen“, sagt Tavan nun vor dem ersten Heimspiel der Saison, in dem der FSV den MTV Riede empfängt. „Riede ist spielerisch sicher nicht so stark wie Heeslingen. Dafür aber sehr robust. Dennoch haben wir alle Möglichkeiten, auch dieses Spiel für uns zu entschieden.“ Uwe Gräser, der gemeinsam mit Nils Krüger den MTV coacht, schiebt die Favoritenrolle dem FSV zu: „Wir treffen auf eines der stärksten Teams. Wir wollen aber dagegenhalten. Und vielleicht können wir ja auch überraschen.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Langwedel