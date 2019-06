Von der Kreis- in die Bezirksliga: Pizan Demli schoss für den FC Verden 04 II in der abgelaufenen Saison acht Tore. (Björn Hake)

„Er bringt sehr viel Tempo mit, ist am Ball stark, ist menschlich ein feiner Kerl und passt daher bestens zu uns.“ Mit diesen Worten beschreibt Coach Emrah Tavan seinen neuesten Spieler. Pizan Demli wird in der kommenden Saison für den FSV Langwedel-Völkersen in der Fußball-Bezirksliga auflaufen. Der 21-Jährige stand zuletzt in den Diensten des FC Verden 04 II (Kreisliga). Zudem war er auch Teil des Kaders der Landesliga-Truppe, der Durchbruch gelang ihm aber nicht. Da der FCV II den Aufstieg als Vizemeister hinter dem TSV Achim knapp verpasste, suchte Demli eine neue Herausforderung. Gefunden hat er sie durch Kumpel Edward Kelsch, der ebenfalls in Langwedel kickt. Demli soll unter Tavan die Außenbahn beackern und kommt mit der Empfehlung von acht Toren in 23 Einsätzen bei der Verdener Reserve.