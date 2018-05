Traf gegen Langwedel gleich dreimal: Daniel Wiechert. (Björn Hake)

Bassen. Mit einem Sieg hätte der FSV Langwedel-Völkersen am Mittwochabend endgültig den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga perfekt machen können. Doch der Gegner auf den der FSV traf, gehört zu den Topteams der Liga. Der TSV Bassen empfing Langwedel zum Kreisderby. Und die Bassener bewiesen, dass sie – obwohl ihre Saison im Grunde gelaufen ist – noch richtig Lust am Fußballspielen haben. Mit 4:0 (1:0) gewannen die Gastgeber das Duell.

Langwedel hätte aber auch die Schlappe zum Klassenerhalt reichen können, wenn der SV Vorwärts Hülsen zu Hause gegen Zeven gewonnen hätte. Das tat er aber nicht und verlor mit 1:3. Schützenhilfe aus dem Südkreis gab es für den FSV also nicht. "Das interessiert mich auch nicht. Wir dürfen nicht auf die Hilfe von anderen hoffen", sagte FSV-Coach Dariusz Sztorc. "Viel mehr bin ich enttäuscht von unserem Auftritt. Das war zu herzlos. So tritt man im Abstiegskampf nicht auf." Langwedel hat nun noch zwei Spiele und einen Punkt mehr auf dem Konto als der TuS Zeven, der am Sonnabend seine Saison beendet.

Die Bassener profitierten allerdings auch von einem Platzverweis gegen den FSV. Nach einer Notbremse sah Marvin Wasmuth die Rote Karte (40.). Aus dem anschließenden Freistoß entstand die TSV-Führung: Luca Bischoff traf zum 1:0. "Die ersten 30 Minuten haben wir nicht gut gespielt", sagte Bassens Trainer Uwe Bischoff. "Aber danach lief es recht gut. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und diese dann genutzt." Vor allem ein Mann im grün-roten Trikot trumpfte in Durchgang zwei ganz groß auf: Daniel Wiechert gelang nach dem Seitenwechsel ein lupenreiner Hattrick (58., 75., 85). Auf Chancen des FSV warteten die Zuschauer dagegen umsonst.