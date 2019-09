Der FSV Langwedel-Völkersen hat seine zweiwöchige Spielpause in der Fußball-Bezirksliga schadlos überstanden und den Formanstieg der vergangenen Wochen durch einen hochverdienten 4:1 (2:0)-Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck unterstrichen. Mann des Tages auf Seiten der Sieger war Daniel Throl, der an allen Toren maßgeblich beteiligt war.

Die Gäste begannen mit einem frühen Pressing und belohnten sich mit dem Führungstreffer. Nach schönem Zuspiel von Pizan Demli versetzte Daniel Throl seinen Gegenspieler und schob zum 0:1 ein (17.). Wenig später erhöhte der als Sturmspitze aufgebotene Throl, als Pizan Demli zunächst am VSK-Torhüter scheiterte, Daniel Throl aber gedankenschnell abstaubte (24.). Dass der Torschütze auch als Vorlagengeber taugt, bewies Throl in Spielminute 56. Mit einem starken Pass bediente er Thorben Wendt, der das 0:3 erzielte. Zwar kamen die Platzherren durch einen von Azad Kurnaz verwandelten Foulelfmeter zum Anschlusstor (70.), doch Daniel Throl mit seinem dritten Treffer des Tages stellte umgehend den alten Abstand wieder her (75.). Wie schon beim Führungstor hatte der agile Pizan Demli die Vorarbeit geleistet, sodass Throl nur noch einschieben musste.

FSV-Trainer Emrah Tavan war hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir wollten unbedingt an unsere gute Leistung aus dem Pennigbüttel-Spiel anknüpfen. Das ist den Jungs überragend gelungen. Wir waren die aktivere und bessere Mannschaft. Daher geht der Sieg auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung.“