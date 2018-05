Faruk Senci schoss Langwedel in Hülsen zum Sieg. (Björn Hake)

Jetzt ist die Fußball-Saison 2017/2018 auch für den SV Vorwärts Hülsen und den FSV Langwedel-Völkersen beendet. Die beiden Klubs schlossen am Dienstagabend in einem Nachholspiel die Serie in der Bezirksliga Lüneburg 3 ab. Die Langwedeler haben zum Kehraus noch einmal einen Dreier eingefahren: Mit 2:1 (1:0) gewann der FSV in Hülsen. Für Ziad Leilo ging seine Amtszeit als SVV-Trainer mit einer knappen Niederlage zu Ende.

Während der SV Vorwärts Hülsen damit die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz beendet, ist dem FSV Langwedel-Völkersen im Tableau noch der Sprung auf Rang neun geglückt. "Als großen Erfolg würde ich das nicht unbedingt werten", sagte FSV-Coach Dariusz Sztorc. "Aber unter den Voraussetzungen, dass wir lange Zeit gegen den Abstieg gespielt haben, haben wir zumindest ein versöhnliches Ende hingelegt."

Beim Saisonfinale zeigten laut Sztorc beide Mannschaften einen echten Sommerkick. Schließlich hatte die Partie nur noch statistischen Wert. Obwohl es sowohl der SVV als auch der FSV locker angehen ließen, fielen drei Tore: Das 1:0 für die Gäste aus Langwedel markierte Jan-Luca Rohlfs (39.). Nach der Pause gelang Rafael Franco (55.) zunächst der Ausgleich. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff schoss Faruk Senci den Siegtreffer für die Gäste.

Weitere Informationen

SV Vorwärts Hülsen - FSV Langwedel-Völkersen 1:2 (0:1)

SV Vorwärts Hülsen: Rosilius (59. Gottschalk)- Schulz, Meins, Sih (78. Meyer), Neumann (66. Twietmeyer), Paloshi, Turgay, Baris, Franco, Röhnert, Babe

FSV Langwedel-Völkersen: Nientkewitz - Heidt, Gehrke (59. Louis), E. Tavan, Heimbruch (82. Grimm), S. Tavan, D. Throl, Senci, Ernst, Gross, Rohlfs (59. Tiedemann)

Tore: 0:1 Jan-Luca Rohlfs (39.), 1:1 Rafael Franco (55.), 1:2 Faruk Senci (78.) FCO