Dariusz Sztorc sah im Heimspiel gegen Hambergen keine gute Leistung seines Teams. (Marvin Ibo Güngör)

Langwedel. Der FSV Langwedel-Völkersen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga einen Befreiungsschlag verpasst. Gegen den Tabellenzweiten FC Hambergen kassierte die Mannschaft von Trainer Dariusz Sztorc eine verdiente 0:3 (0:2)-Heimniederlage. Jetzt muss der FSV in den kommenden Nachholspielen die dringend benötigten Punkte fahren. Der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch einen Zähler.

In den ersten 20 Minuten fand Langwedel gar nicht statt. Das zeigte sich auch am Ergebnis. Bereits in der zweiten Spielminute trafen die Gäste durch Jorit Bierwald. Als Tim Denker nach einer Viertelstunde das 2:0 schoss, war die Partie so gut wie entschieden. Der FSV baute dagegen keinen Druck auf. "Habe ich in den letzten Spielen noch die mangelnde Chancenverwertung bemängelt, brauche ich das heute nicht, denn wir hatten einfach keine Torchancen", sagte FSV-Trainer Dariusz Sztorc. Die vielen Spiele in den vergangenen Wochen wollte der Coach allerdings nicht als Begründung für die schwache Leistung seiner Mannschaft gelten lassen: "Wir sind fit, allerdings möchte ich einmal mit derselben Aufstellung starten."

Selbst eine Rote Karte für die Gäste (45.) brachte den FSV nicht mehr zurück ins Spiel. Zu allem Überfluss fingen sich die Gastgeber sogar noch das dritte Gegentor ein. Drei Minuten vor dem Ende verwandelte Kevin Prigge für den FC Hambergen einen Strafstoß. "Wir haben verdient verloren und müssen uns jetzt schnell auf die nächsten Partien konzentrieren, und das wird schwer genug", richtete Dariusz Sztorc den Blick schnell wieder nach vorne.