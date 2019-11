Bezirksliga Lüneburg 3: Gerne hätten Trainer Emrah Tavan und die Mannschaft des FSV Langwedel-Völkersen an den 6:0-Erfolg gegen den TSV Achim angeknüpft. Doch daraus wurde nichts, das Spiel gegen den TV Oyten am vergangenen Sonntag ist ins Wasser gefallen. Nun werden die Langwedeler am Sonnabend von der TuSG Ritterhude erwartet. Beide Teams sind Tabellennachbarn, die Ritterhuder haben dabei sechs Punkte mehr als der siebtplatzierte FSV auf dem Konto. Mit einem Sieg möchte die Tavan-Elf den Abstand verkürzen – generell wünscht sich der Coach mehr Konstanz. „Man kann schon von Schwankungen bei uns reden. Es ist aber schwer, zu sagen, woran das liegt. Die Mannschaft ist heiß und spielt guten Fußball. Ich hoffe, es geht jetzt aufwärts“, sagt Tavan.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Ritterhude