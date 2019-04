Konnte von einem 3:1-Erfolg in Lilienthal berichten: Langwedels Coach Emrah Tavan. (Björn Hake)

„Das war die Antwort, die ich erwartet habe“, betonte Emrah Tavan. Der Coach des Fußball-Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen war nach der Pleite am Sonnabend gegen Hülsen bedient gewesen. Entsprechend nahm Tavan seine Mannen vor der Partie am Ostermontag beim SV Lilienthal-Falkenberg in die Pflicht. Und seine Mannschaft antwortete mit einem souveränen 3:1 (1:0)-Auswärtssieg.

„Wir wollten hinten sicher, aber nicht zu tief stehen“, erzählte Tavan vom Matchplan. Hinten sicher stehen gelang dem FSV auch, weil die Gastgeber offensiv gar nicht stattfanden. „Ich war überrascht davon, wie tief Lilienthal stand. Denen ist nichts eingefallen. Auch nach dem 0:2 hat sich das nicht geändert.“ Für die ersten beiden Langwedeler Treffer waren Philipp Dondelinger (18.) und Niclas Tiedemann (46.) zuständig. Kapitän Jan-Ole Post sprach gegenüber seinem Coach davon, dass die Langwedeler 60 Kontakte haben konnten, ohne dass Lilienthal angegriffen hatte. „Das war natürlich übertrieben, aber es war so, als ob sie mit angezogener Handbremse gespielt haben“, erzählte Tavan.

Erst nach dem Anschlusstreffer witterten die Gastgeber Morgenluft. Mohammed Lamine Camara hatte sich ein „unnötiges Foul“ an Nils Koehle geleistet. Der Gefoulte verwandelte den fälligen Strafstoß (62.). Anschließend rettete Keeper Moritz Nientkewitz den Vorsprung des FSV, der dann wieder Fahrt aufnahm und der Partie mit dem 3:1 (78.) ein Ende setzte. Marvin Louis hatte eine Ecke scharf aufs Tor gezogen, Lilienthals Keeper Christian Haar fing den Ball, machte jedoch einen Schritt zurück und stand dann hinter der Linie. Sein fragender Blick Richtung Linienrichter habe dann verraten, dass der Ball im Tor war, berichtete Tavan.