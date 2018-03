Moritz Wanke, Leander Schulz und Ole Sagajewski (v.l.) dürfen feiern. Ihnen ist der dritte Platz in der 3. Liga West einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. (Björn Hake)

Zwei gute Nachrichten hatten die Volleyballer des TV Baden bereits am Sonnabend erhalten. Denn in der 3. Liga West hatten sowohl die Tecklenburger Land Volleys als auch der TuS Mondorf verloren. Die beiden Teams waren die einzigen, die den TVB noch daran hindern konnten, den dritten Tabellenplatz und somit das Aufstiegsrecht zur 2. Bundesliga zu verteidigen. Durch die Pleiten der Konkurrenz hatten die Badener es am Sonntag selbst in der Hand, Platz drei perfekt zu machen. Dafür musste ein Auswärtssieg gegen die VSG Ammerland her. Und die Badener schnappten sich den nötigen Erfolg. Mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:15) gewann der TVB.

Während sich die Spieler diebisch freuten, wirkte Trainer Peter-Michael Sagajewski nach der Begegnung fast emotionslos. „Momentan ist da noch sehr viel ungläubiges Staunen, weil die Dinge jetzt so gekommen sind“, meinte der TVB-Coach. „Die Chance auf die zweite Liga ist jetzt doch ziemlich unspektakulär zustandegekommen. Der Verband wartet nun darauf, dass wir unsere wirtschaftlichen Unterlagen fristgerecht einreichen. Die Planungen für die 2. Bundesliga können jetzt beginnen.“ Ein Spiel wartet allerdings in dieser Saison noch auf den TV Baden. Kommenden Sonnabend kommt zum Saisonfinale der TSC Gievenbeck in die Lahofhalle.

Das Team agiert fokussiert

Peter-Michael Sagajewski hofft darauf, dass die Partie nicht zum reinen Schaulaufen wird. „Wir wollen zu Hause schon einmal ein Zeichen für die kommende Saison setzen“, kündigt der Coach an. Sprich: Die finale Begegnung soll mit voller Konzentration angegangen werden. Seine Mannschaftnsoll genauso auftreten wie sie es am Sonntag in Westerstede machte. Aufgrund der Resultate der Konkurrenz am Sonnabend hatte Sagajewski ein wenig befürchtet, dass seine Spieler nicht richtig fokussiert sein könnten. Doch das Team spielte stark auf. „In den ersten beiden Sätzen hatten wir nur wenig Mühe. Beide Durchgänge sind so vor sich hingeplätschert“, meinte der Trainer des TV Baden.

Satz Nummer drei sollte für die Gäste zunächst nicht gut verlaufen. Der TVB lag laut seines Trainers mit 2:11 hinten. „Doch dann haben wir das Ding so richtig gerockt“, freute sich Sagajewski. Die Badener spielten sich in einen echten Rausch und entschieden auch den dritten Abschnitt noch deutlich für sich. Die als Absteiger feststehende VSG Ammerland fand keine Antwort auf das starke Spiel der Schwarz-Weißen. „Wir haben die Partie solide durchgezogen, mit der kleinen Schwächephase im dritten Satz“, beurteilte Sagajewski den Spielverlauf. Beim TV Baden kamen im Ammerland alle zur Verfügung stehenden Spieler zum Einsatz. „Und die gesamte Mannschaft hat eine tolle Leistung gezeigt“, meinte der Trainer. „Jeder hat sich nahtlos eingefügt.“