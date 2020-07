Greta Heemsoth vom RV Aller-Weser belegte in der Drei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse S den dritten Platz. (Focke Strangmann)

Reitsport unter rigorosen Regeln und weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Dies galt auch beim vierten und letzten Late-Entry-Turnier der sommerlichen Dressurserie auf dem Gelände der früheren hannoverschen Reit- und Fahrschule in Verden. Abschluss und Höhepunkt bildete eine Prüfung der Klasse S, für die nur sieben- bis neunjährige Pferde gesattelt werden durften. Greta Heemsoth und Ariane Kuhls vom örtlichen RV Aller-Weser schafften es mit einer niederländischen Stute beziehungsweise einem Hannoveraner in die Spitzenklasse.

Corona-bedingt konnte auch die pVerd-event-GmbH nur „Geisterturniere“ ausrichten. Zuschauer waren nicht gestattet, selbst Züchter und/oder Besitzer der eingesetzten Pferde blieb der direkte Blick auf das sportliche Geschehen verwehrt. Zum Abschluss der Mitte Juni begonnenen Reihe doppeltägiger Dressurveranstaltungen, unter dem Motto Late Entry besonders für Kurzentschlossene geeignet, nutzten auch „Lokalmatadoren“ des Verdener RV Aller-Weser wieder die Chance, Siege und Platzierungen zu sammeln.

Mitte Juli hatte Greta Heemsoth mit der „fliegenden Holländerin“ Harmony’s Guililanta die altersbegrenzte S-Dressur dominiert. Diesmal erhielt sie für ihre Vorstellung auf der neunjährigen Stute allerdings nicht die Note 8,40, sondern „nur“ 7,40. Für den Spitzenrang reichte es nicht, aber immerhin für Platz drei unter 18 Startern. Den Sieg sicherte sich Marcus Hermes (Appelhülsen) mit Baumann’s Apollon (8.50) vor Susan Pape (RV Neuhaus-Oste) mit Florette (7,70), einer weiteren Stute aus dem Bestand von „Harmony Sporthorses“ (US-Staat Colorado). Deutlich verbessern konnte sich im Vergleich zum letzten Turnier dagegen AW-Reiterin Ariane Kuhls. Zuletzt mit Raffaillac im Schlussfeld, gelang jetzt mit der Wertnote 7,10 der sechste Platz. Darüber durfte sich auch Vereinsvorsitzender Jörg Clasen freuen, auf dessen Hof in Blender-Hiddestorf der achtjährige hannoversche Wallach Raffaillac von Geburt an zu Hause ist. Nicht mehr in die Platzierung, sondern auf Rang zwölf schaffte es Anett Müller (RV Graf von Schmettow/Kirchlinteln). In der Dressurpferdeprüfung Klasse A sahen die beiden Richterinnen den vierjährigen Hannoveraner Bon Courage (8,60) unter Jessica Lynn Thomas vorn. Die in Bruchhausen-Vilsen lebende Schwedin startet national ebenfalls für Aller-Weser. Vereinskollege Jörn Kubelke ritt den fünfjährigen Wallach mit dem klangvollen Namen Frans von Freiburg an der Elbe auf den sechsten Rang (7,60), gefolgt von Dancing Queen (7,50) mit Sandra Frieling (AW) im Sattel. Zum neunten Platz unter 25 Teilnehmern langte es noch für Fürst Highness (7,40) unter Daisy Palmer-Kraul (AW), zum 14. für Dexter (7,20) mit Mailin Quast (AW).

Jessica Lynn-Thomas, die 2019 mit dem Hengst Secret den Vize-Titel bei der WM der jungen Dressurpferde in Ermelo/NL errang, stellte außerdem in der Verdener Reitpferdeprüfung den vierjährigen Frankie Lee vor. 8,10 bedeutenden auch hier Platz zwei. Für ihre Darbietung mit der Stute Formentera gab es noch 7,80 (Platz acht).

In den Reitpony-Prüfungen, die als Qualifikationen für die Bundeschampionate in Warendorf ausgeschrieben waren, gab es einen weiteren Erfolg für Arina Kuhls. Im Wettbewerb für vierjährige Ponys wurde sie mit der Stute Ophelia Dritte (7,60). In der Konkurrenz der dreijährigen Ponys brachte Anna Duske (RCL Buchenhof, Achim-Bollen) La Petit Hermine auf den siebenten Rang (7,20).