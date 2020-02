2019 sind es laut Helmut Behrmann, Sportwart der LG Kreis Verden, noch beinahe doppelt so viele Mädchen wie Jungs gewesen, die bei der Hallen-Kreismeisterschaft starteten. 2020 waren es nun 44 Mädchen und 36 Jungs, die sich zu den Wettkämpfen in der Verdener Aller-Weser-Halle einfanden. Es ging um die Titel im Dreikampf sowie über 35-Meter-Hürden.

Bevor alle Teilnehmer ihre Urkunden in Empfang nahmen, wurde es richtig laut in der Halle, standen doch die Staffelläufe an. Am schnellsten war das gemischte U16-Team mit Hugo Röske, Diana Olbricht, Lena Kristionat und Hannah Wittboldt-Müller. Das Quartett blieb in 57,3 Sekunden als einzige Staffel unter der Grenze von einer Minute. Dreikampf-Punkte sammelten die Talente in den Disziplinen 35-Meter-Sprint, Mehrfachsprung und Kugelstoß beziehungsweise Medizinballwurf. Die meisten Kreismeister stellte der LAV Verden, aber auch Athleten des TV Oyten, TSV Kirchlinteln, MTV Riede und TSV Etelsen trugen sich in die Siegerliste ein. Die höchste Punktzahl bei den Jungen erreichte M14-Kreismeister Hugo Röske vom LAV Verden – 5,1 Sekunden im 35-Meter-Sprint, 12,80 Meter beim Sprung sowie 7,88 Meter mit der Kugel. Diese Ergebnisse brachten ihm 1583 Punkte ein. 1511 Punkte erreichte Vereinskollegin W15-Kreismeisterin Hannah Wittboldt-Müller, die 5,4 Sekunden für die 35-Meter-Strecke benötigte, 11,20 Meter weit sprang und deren Kugel bei 9,18 Metern landete. Die Nachwuchsathletin schnappte sich sogar den Dreierpack der Kreismeistertitel, gewann sie neben der Staffel und dem Dreikampf doch auch den Hürdensprint mit 6,0 Sekunden. Beim Dreikampf knapp geschlagen war Lena Kristionat (LAV Verden). Sie ergatterte nur 21 Punkte weniger als Wittboldt-Müller (5,5 Sekunden über 35 Meter, 11,50 Meter beim Sprung, 8,70 Meter mit der Kugel).

Den spannendsten Dreikampf lieferten sich die neunjährigen Leandra Cordes und Helene Hoffmann (beide LAV Verden). Mit 1074 zu 1071 Punkten setzte sich Cordes ganz knapp durch. Den überlegensten Sieg feierte W7-Athletin Jette Rethmeier vom LAV Verden, die mit 876 Punkten ganze 303 Zähler Vorsprung auf Platz zwei hatte.

Weitere Informationen

Dreikampf-Kreismeister

MJ U18: Max Distler (LAV Verden) 1514 Punkte

M15: Jason Kindler (LAV Verden) 1372

M14: Hugo Röske (LAV Verden) 1583

M13: Julius Organista (LAV Verden) 1134

M12: Tibo Marquardt (LAV Verden) 1125

M11: Niclas Eric Kümpel (TV Oyten) 1184

M10: Felix Asendorf (TV Oyten) 1226

M9: Mads Rethmeier (LAV Verden) 1072

M8: Luis Bömeke (TSV Kirchlinteln) 931

M7: Pelle Kuhr (TSV Etelsen) 607

M6: Bruno Hoffmann (LAV Verden) 619

WJ U18: Imke Müller (LAV Verden) 1338

W15: Hannah Wittboldt-Müller (LAV Verden) 1511

W14: Skrolan Wilkens (TV Oyten) 1182

W13: Diana Olbricht (LAV Verden) 1320

W12: Jarla Meyer-Kolhoff (MTV Riede) 1245

W11: Laura Bömeke (TSV Kirchlinteln) 1078

W10: Julia Kaiser (LAV Verden) 1104

W9: Leandra Cordes (LAV Verden) 1074

W8: Alessa Bömeke (TSV Kirchlinteln) 800

W7: Jette Rethmeier (LAV Verden) 876

Kreismeister 35 m Hürden

MJ U18: Max Distler (LAV Verden) 7,8 Sekunden

MJ U16: Hugo Röske (LAV Verden) 6,4 sek.

MJ U14: Julius Organista (LAV Verden) 8,1 sek.

WJ U18: Imke Müller (LAV Verden) 6,9 sek.

WJ U16: Hannah Wittboldt-Müller (LAV Verden) 6,0 sek.

WJ U14: Diana Olbricht (LAV Verden) 6,9 sek.

Die vollständige Ergebnisliste steht online unter www.lgkv.de.