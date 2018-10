Leander Schulz (links) und Ole Sagajewski stehen am kommenden Sonntag zum vorerst letzten Mal gemeinsam in der Lahofhalle für den TV Baden auf dem Feld. (Björn Hake)

Baden. Eigentlich ist es ein ganz normales Volleyballspiel. Aber irgendwie auch nicht: Wenn der TV Baden am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) in der Lahofhalle auf dem USC Braunschweig trifft, wollen die Badener nicht nur ihren ersten Sieg in der 2. Bundesliga Nord feiern, sondern auch einen ihrer Teamkollegen gebührend verabschieden. Obwohl die Saison 2018/2019 sich noch in ihrer Anfangsphase befindet, wird sie für einen Badener schon bald zu Ende sein: Leander Schulz. Zweimal steht der 18-jährige noch für die Schwarz-Weißen auf dem Feld, dann reist er für ein halbes Jahr nach Neuseeland. Gegen Braunschweig absolviert Leander Schulz sein vorerst letztes Heimspiel im Trikot des TV Baden.

Seine bald beginnende Reise ans andere Ende der Welt, hinterlässt bei Leander Schulz derzeit noch gemischte Gefühle. „Einerseits ist es natürlich ärgerlich, weil mir die große Chance entgeht, eine komplette Saison in der 2. Liga zu spielen. Andererseits muss man sich auch fragen, wie oft sich einem die Möglichkeit bietet, nach Neuseeland zu gehen“, sagt der 18-Jährige Badener, der in diesem Jahr sein Abitur gemacht hat und sich nun auf seinen Auslandsaufenthalt freut. Er wird aber nicht alleine in die Heimat des Kiwis reisen. „Ich werde mit zwei Freunden dorthin reisen. Wir machen dort ein Work and Travel.“ Die jungen Männer werden in Neuseeland arbeiten, aber auch die Zeit auf der Südhalbkugel genießen. „Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns überlegt, nach Neuseeland zu gehen. Eigentlich war das eher eine Jux-Idee.“ Dass er mit dem TV Baden in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord unterwegs ist, sei zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu erahnen gewesen. Doch nun ist man Teil des Unterhauses.

Mit Einsatzzeiten zufrieden

Vor der Saison hatte sich Leander Schulz vorgenommen, dass er bis zu seiner Abreise möglichst viel Einsatzzeit bekommt. „Und die habe ich auch erhalten. Da kann ich nicht meckern“, sagt der Libero. Obwohl er nur selten in der Startformationen beim TVB steht, hat der junge Mann einen großen Wert für das Team. Das machte Manager Peter-Michael Sagajewski bereits deutlich, als bekannt wurde, dass Schulz nur einen Bruchteil der Zweitliga-Saison absolviert: „Es geht einer, der bei mir das Volleyballspielen gelernt hat. Mit ihm geht ein Stück Herzblut verloren. Leander verfügt über eine sehr starke Willenskraft, und er hat eine rasante Entwicklung genommen.“ Diese sportliche Entwicklung wird nun unterbrochen. Doch Leander Schulz hat einen klaren Wunsch. Sein vorerst letztes Spiel im Lahof will er unbedingt gewinnen. „Und ich denke auch, dass wir die Partie für uns entscheiden können. Dass es quasi mein Abschiedsspiel ist, ist für mich aber zweitrangig“, meint der 18-Jährige.

Wie bedeutend die Begegnung gegen das Team aus der Löwenstadt ist, zeigt die Tabelle. Die Badener haben in ihren drei bisherigen Spielen erst einen Punkt eingesammelt – am ersten Spieltag im Auswärtsspiel gegen Bocholt. Die Braunschweiger warten hingegen noch auf ihren ersten Zähler. In ihren drei Saisonspielen hat die Mannschaft von USC-Trainer Markus Weber lediglich einen Satz gewonnen. Geht es nach Fabio Bartolone und Leander Schulz soll sich das am Sonntag nicht ändern. Trainer und Libero peilen definitiv die volle Punktzahl an. Eine Niederlage nach drei oder vier Sätzen hätte hingegen tabellarische Auswirkungen: In diesem Fall würde der USC den TVB überholen. Und das wollen die Gastgeber mit aller Macht verhindern.

„Es wichtig, dass Braunschweig auch nach der Partie hinter uns in der Tabelle steht. Vor allem auch für die Köpfe meiner Spieler. Daher müssen wir von Anfang an aggressiv spielen“, fordert Bartolone den vollen Einsatzwillen seines Teams. Apropos Köpfe: Seine Mannschaft solle befreit in dieses so wichtige Spiel gehen, das für den weiteren Saisonverlauf eine große Wirkung haben könnte. „Für den Verein, die Mannschaft und die Fans könnte es am Sonntag den ersten Sieg in der 2. Bundesliga geben“, sagt Bartolone. „Wenn wir gewinnen, werden bei mir sicher große Emotionen freigesetzt, positive Emotionen.“

Dem Druck standhalten

Gut vorbereitet gehen die Badener sicherlich in die Begegnung. Denn neben dem Training steht für die gesamte Mannschaft noch eine gemeinsame Videoanalyse des USC Braunschweig auf dem Plan. Während der Partie geht es laut Fabio Bartolone dann aber nicht nur darum zu wissen, in welchen Bereichen die Stärken und Schwächen der Braunschweiger liegen. „Die Erwartungen sind hoch, weil wir den ersten Sieg wollen. Daher ist auch Druck da, dem wir standhalten müssen.“

Dass die Badener nach vielen Jahren des Erfolgs aktuell eine kleine Durstsrecke durchmachen, ist für den Aufsteiger durchaus neu. Das findet auch Leander Schult. Er erklärt jedoch, dass er und sein Team mit der ungewohnten Situation gut umgehen würden. „Wir gehen jedes Spiel fokussiert an“, sagt er. Eine großen Anteil daran habe der Trainer: „Fabio legt großen Wert darauf, dass wir das Positive aus jeden Spiel mitnehmen.“