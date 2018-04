Verabschiedete sich mit einem Sieg gen Morsums Zweite: Wiebke Korpal. (Hake)

In der Handball-Landesliga der Frauen hat der TSV Morsum mit einem 27:24 (14:14)-Heimsieg gegen den TV Oyten III ein Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg gesendet. Nach dem Erfolg gegen den Kreisrivalen von der anderen Weserseite kann die Mannschaft des scheidenden Trainers Martin Eschkötter nun nicht mehr auf einen Regelabstiegsplatz zurückfallen. Ob Tabellenrang zehn – diesen haben die Morsumerinnen einen Spieltag vor Saisonende inne – am Ende der Saison zum Verbleib in der Liga reicht, hängt schlussendlich von den Konstellationen in den höheren Ligen ab.

Gegen die Gäste aus Oyten kam der TSV erst nach einem 1:5-Rückstand und einer Auszeit von Martin Eschkötter richtig auf Touren. Beim 7:7 war dann erstmals der Ausgleich geschafft. Entschieden wurde die Begegnung nach dem 24:24 in der Schlussphase. Lena Meding, Tanja Dopmann und Alina Wollering trafen zum Endstand. Mit dem Sieg, meinte Martin Eschkötter, habe ihm seine Mannschaft ein schönes Abschiedsgeschenk gemacht. Neben dem Trainer, der zu den Frauen des TSV Daverden wechselt, wurden auch die Spielerinnen Wiebke Korpal, Tanja Dopmann und Kristina Wiese in Richtung zweite Mannschaft verabschiedet.