Steffen Fastenau avancierte gegen den Drittliga-Absteiger aus Varel zum besten Torschützen der SG Achim/Baden. Er kam auf insgesamt acht Tore. (Björn Hake)

Varel. Eigentlich hätte Tobias Naumann allen Grund, traurig zu sein. Denn der von ihm trainierte Handball-Oberligist ist nun das letzte verbliebene Team, dass in dieser Saison noch keinen Punkt gewonnen hat. Während die SG Achim/Baden am späten Sonnabend bei der SG VTB/Altjührden ihre sechste Niederlage kassierte, feierte der SV Beckdorf gegen den TuS Rotenburg zeitgleich seinen ersten Sieg in der Spielzeit 2019/2020. Die Achimer unterlagen beim Drittliga-Absteiger aus dem Friesland mit 21:25 (9:10). Damit bildet die Naumann-Sieben nun wieder das Schlusslicht der Oberliga Nordsee.

Glücklich ist der Trainer mit der Situation selbstredend nicht, sie stimmt ihn aber eben auch nicht traurig. Zum einen wäre ein Achimer Erfolg in Varel ohnehin einem mittelgroßen Wunder gleichgekommen. Zum anderen sind es durch den Beckdorfer Sieg mehrere Teams, die der SG Achim/Baden in der Tabelle noch längst nicht enteilt sind. Bis Platz neun sind es für den Letzten lediglich vier Punkte Rückstand. „Wir könnten jetzt traurig sein. Aber die anderen Teams sind nicht so weit weg. Das ist zunächst einmal gut für uns“, sagte Naumann. Der Coach ist aber weit davon entfernt, sich die Lage schönzureden. Er weiß, dass dies nur ein kleiner Trost ist: „Langsam sollten auch wir punkten. Denn sonst wird die Situation nicht ewig so bleiben. Wir müssen aufpassen, dass wir bis Weihnachten nicht komplett abreißen lassen. Wobei man auch sagen muss, dass unser Programm zuletzt nicht das einfachste war.“

Zu diesem anspruchsvollen Programm in der stark besetzten Liga gehörte nun auch das Auswärtsspiel gegen Altjührden. Und die Achimer zeigten, dass sie Potenzial haben – besonders im ersten Durchgang. Nach einem guten Start, musste die SG den Gastgebern zwar einen Drei-Tore-Vorsprung gestatten, doch bis zum Kabinengang verkürzte die Naumann-Sieben wieder auf einen Treffer.

„In der ersten Halbzeit und eigentlich auch nach der Pause haben wir es Altjührden schwer gemacht, Tore zu erzielen“, lobte Naumann das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Vor allem den Ex-Achimer Dennis Summa habe man kaum zur Entfaltung kommen lassen. Der Rückraumspieler kam auf sieben Tore, vier Treffer markierte er per Siebenmeter. „Wenn man einen Gegner wie Varel bei 25 Toren hält, stehen die Chancen eigentlich nicht schlecht, dass man etwas Zählbares mitnimmt“, sagte Tobias Naumann. Doch dafür war im Gegensatz zur guten Defensive die Offensive zu harmlos. „Um etwas zu holen, sind 21 geworfene Tore natürlich viel zu wenig“, meinte der Coach der Gäste. „Wir hatten im Angriff zu viele individuelle Fehler. Und daher ist Varel dann doch zu einem souveränen Sieg gekommen. Der Gegner war das bessere Team.“ So ehrlich müsse man ganz einfach sein, urteilte Naumann.