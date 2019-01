Jonas Pannevis startete in Apeldoorn über 400 und 60 Meter. (Karsten Klama)

Apeldoorn/Hannover. Fünf Leichtathleten der LG Kreis Verden waren kürzlich unterm Hallendach unterwegs. Vier von ihnen zog es zur Landesmeisterschaft nach Hannover, einer startete im niederländischen Apeldoorn.

Langsprinter Jonas Pannevis war es, der sich in der Niederlande über 400 und 60 Meter an den Start begab. Pannevis überzeugte beim Hallensportfest in der größten Leichtathletikhalle des Landes mit sechs 200-Meter-Rundbahnen. So wurde er 25. von 39 gestarteten 60-Meter-Sprintern mit 7,33 Sekunden. Anschließend stand das Rennen über die 400 Meter an. Pannevis haderte mit der Laufeinteilung. Er begab sich auf die Bahn ohne echten Gegner und musste somit einzig gegen die Uhr laufen. Diese blieb bei 50,37 Sekunden stehen. Das bedeute die Bestätigung der eigenen Form, lief er doch eine Woche zuvor in 50,17 Sekunden zur Landesmeisterschaft. In Apeldoorn wurde er Neunter. Seine Zeit war die gleiche wie die des Achten. Doch die Auswertung nach Tausendstelsekunden mit 50,364 zu 50,368 Sekunden entschied gegen den Verdener.

In Hannover schaffte Tom Siemonsen vermutlich in seinem ersten Dreisprungversuch seine Tagestbestweite – doch statt 11,78 Meter wurden 10,78 aufgerufen. Da die Messung nicht wiederholt werden konnte, wurde Siemonsen ein Ersatzversuch genehmigt. Die 11,78 Meter erreichte er jedoch nicht mehr (11,73 und 11,72 Meter). Damit wurde er Achter, für Platz sieben hätte er 11,93 Meter benötigt. U18-Läuferin Stella Kuhr startete über 1500 Meter der U20. In der Gesamtwertung beider Läufe wurde sie als zwölfte von 14 Läuferinnen geführt (5:29,83 Minuten). Mit Hannah Wittboldt-Müller und Lena Kristionat hatten sich zwei Verdener W14-Mädchen qualifiziert. Wittboldt-Müller wurde Fünfte im Vorlauf über 60 Meter Hürden (10,17 Sekunden). Die gleiche Strecke ohne Hürden bewältigte Wittboldt-Müller in 8,79 Sekunden. Lena Kristionat war einen Hauch schneller (8,73sek) als ihre Vereinskollegin.