Die Schotterpisten in Kasachstan liegen den Schröders im Grunde. Dennoch hatten sie auf den ersten beiden Etappen mächtig Probleme. (PS Laser Racing)

Aqtau. Vermeintlicher Plattfuß, verflixter Gurt, fehlerhafte Navigation, gebrochene Antriebswelle, Reparatur-Stopp, Überschlag plus weitere Schäden – die ersten beiden Tage bei der Rallye Kasachstan, wo seit 27. Mai bis zum 2. Juni der FIA Cross Country Rallye World Cup Station macht, waren für Jürgen und Daniel Schröder komplett zum Vergessen. Tag drei hellte die Gesichter der Thedinghauser aber wieder auf.

An Tag eins ging es für das Vater-Sohn-Gespann über eine 280 Kilometer lange Schotterpiste gen Kaspisches Meer. Und das zunächst erfolgreich, ehe sich ein Plattfuß ankündigte, der aber keiner war. Beim Wiederanschnallen ließ sich der Gurt von Jürgen Schröder nicht schließen. Die Folge: Aus Platz sechs wurde Platz zwölf. Tag zwei verlief noch bitterer. Zunächst holten die Schröders auf, ehe Navigationsfehler sie zurückwarfen. Es folgte eine gebrochene Antriebswelle am Nissan Navara mit Reparatur-Stopp. Doch damit nicht genug. Beim Versuch, Zeit gutzumachen, krachte es. "Ich war leider schneller als mein Navara", erzählte Jürgen Schröder. Die Thedinghauser überschlugen sich mit dem Auto, wodurch eine Bremsleitung und ein Achsträger zerstört wurden. Platz 22 war die Quittung.

Doch an Tag drei sollte alles besser laufen. Über Nacht hatten die fleißigen Mechaniker (Jürgen Schröder: "Einen großen Dank an sie.") den Nissan wieder in Gang gebracht. Somit konnten Vater und Sohn wieder Gas geben, und das taten sie. Viele Dünen wechselten sich mit schnellen Schotterpassagen ab – das lag den Schröders. Sie verbesserten sich dadurch auf Rang neun. "Es lief wie am Schnürchen", freute sich Jürgen Schröder über den gelungenen Tag drei.

Auf Etappe vier wird er entgegen der normalen Aufteilung im Cockpit aufrutschen. Jürgen Schröder wird dann Navigator sein, sein Sohn Daniel wird das Steuer übernehmen. "Ich bin gespannt, wie er die Aufgabe löst", herrscht Vorfreude beim Senior.