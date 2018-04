Der TSV Daverden zeigte der Offensive nicht seine Bestleistung. Boyke Wilkens kam dennoch auf sechs Tore. (FOCKE STRANGMANN)

Bremen. In der Partie der Handball-Landesliga zwischen dem ATSV Habenhausen III und dem TSV Daverden waren gerade erst neun Minuten absolviert, da deutete vieles darauf hin, dass die Gäste aus dem Landkreis Verden einem lockeren Auswärtssieg entgegensteuern. Mit 7:2 lag der TSV in Führung. Doch in der Folge musste sich das Team um Trainer Thomas Panitz mächtig strecken, um die zwei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. Das sollte dann auch gelingen. Mit 33:28 (13:12) setzte sich die Panitz-Sieben durch.

„Als wir nach der Anfangsphase recht hoch geführt haben, dachte ich schon, dass es bei uns richtig gut läuft“, sagte Panitz. „Wir brechen dann aber komplett ein, was natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist.“ Besonders im Angriff gelang Daverden kaum noch etwas. „Wir werfen den Torhüter zum Weltmeister“, monierte Panitz. Die abstiegsbedrohten Gastgeber nutzten hingegen ihre Chancen. Zunächst glichen sie aus und gingen sogar in Führung – 10:9. Bis zur Pause drehten die Grün-Weißen die Partie aber ein weiteres Mal.

„In der zweiten Halbzeit hat sich meine Mannschaft dann zum Glück zusammengerissen“, sagte Panitz. „Auf der kämpferischen Ebene haben wir überzeugt.“ In vielen anderen Bereichen dagegen weniger. „Und wenn das mit dem Kampf nicht geklappt hätte, wären wir als Verlierer vom Feld gegangen“, meinte der TSV-Coach. „Es war kein schönes Spiel, aber wir haben die zwei Punkte.“ Somit stehen die Chancen weiterhin gut, dass die Daverdener ihren vierten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen.