Katip Tavan hatte in Westercelle die größte Torchance für Verden. Er vergab jedoch aus kürzester Distanz und schaffte es somit nicht, den Landesligisten auf die Siegerstraße zu bringen. (Björn Hake)

Westercelle. Es hat in dieser Saison schon mehrere Unentschieden gegeben, über die sich die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 ärgern mussten – etwa das 0:0 gegen den TSV Gellersen oder das 2:2 gegen den SV Emmendorf, als die Verdener jede Menge Torchancen ungenutzt ließen. Über die torlose Punkteteilung beim VfL Westercelle am Sonntag musste diesmal jedoch niemand traurig sein. „Wir hätten den Dreier mitnehmen, aber auch verlieren können“, berichtete Verdens Co-Trainer Andreas Dressler.

Eine Vielzahl der Möglichkeiten gab es in der Anfangsviertelstunde. „Gleich zu Beginn hätte es 1:0 für uns stehen müssen“, sagte Dressler, der in dieser Phase nennenswerte Aktionen von Bjarne Guth, Jonas Austermann oder Radif Alijan sah. Doch hinten zeigte sich der FCV nicht ganz sattelfest. Insbesondere die Sturmspitze des VfL, Faisal Gazali Soma, bereitete den Gästen Schwierigkeiten. „Er war gefährlich, war links und rechts zu finden.“ Grundsätzlich lobte Dressler die Platzherren für eine couragierte Leistung. „Sie haben mitgespielt und sich große Mühe gegeben. Sie haben viel investiert, das müssen wir anerkennen.“ Und dennoch hatte die seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagene Mannschaft des FC Verden 04 die wohl größte Möglichkeit in der gesamten Begegnung. Nach Vorarbeit von Richard Sikut verpasste Katip Tavan jedoch aus kürzester Distanz den Führungstreffer (55.). „Wir waren schon am Jubeln und rissen die Hände nach oben“, beschrieb Andreas Dressler.

Mattes Thölke debütiert

Am Ende sehnte sich die Elf von Trainer Frank Neubarth allerdings nach dem Schlusspfiff. „In den letzten fünf Minuten haben wir nicht aufgepasst. Da können wir vom Glück reden, den Punkt gehalten zu haben.“ Mitgeholfen hat dabei Mattes Thölke. Der Kapitän des eigenen U19-Teams bekam seinen ersten Einsatz in der Landesligamannschaft. Er wurde in der 62. Minute für Guth eingewechselt. Dresslers Fazit: „Er hat seine Aufgabe im Mittelfeld ganz gut gelöst.“ Ein weniger gutes Urteil vom Co-Trainer bekam dagegen der Schiedsrichter Tom-Florian Holzky, der schlecht gepfiffen habe. Laut Dressler hat sich Westercelle als guter Gastgeber präsentiert. „Sie haben uns Eiweißriegel und Bananen in die Kabine gestellt. Eine nette Geste vom Verein.“