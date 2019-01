Schnappte sich mit dem Sieg über 400 Meter seinen ersten Hallen-Meistertitel: Jonas Pannevis. (fr)

Hannover. Jonas Pannevis, Inga Wedig, Stella Kuhr – es waren zwar nur drei Sportler der LG Kreis Verden bei der Landes-Hallenmeisterschaft der Leichtathletik in Hannover, doch diese waren leistungsstark. So sicherte sich Jonas Pannevis über 400 Meter den Titel.

Es war sein erster Sieg unter geschlossenem Dach, 2017 und 2018 verbuchte Pannevis bereits zwei Freilufttitel. Im Rennen setzte er sich auf der Außenbahn der 200-Meter-Rundbahn nach schnellem Anfangstempo an die Spitze und gab diese Position nicht mehr ab. Mit 50,16 Sekunden blieb er knapp hinter seiner Freiluftbestzeit (49,70sec) zurück. Am kommenden Wochenende will Pannevis bei der niederländischen Meisterschaf die 50-Sekundenmarke unterbieten.

Bereits die Trainingseindrücke hatten vermuten lassen, dass U18-Athletin Inga Wedig ihre Kugelstoßbestweite von 11,77 Meter übertreffen könnte. Und genauso kam es auch im Wettbewerb. Mit dem sechsten Versuch landete die Kugel bei 11,90 Meter. Doch damit war Wedig nicht zufrieden, eine zwölf vor dem Komma hätte es sein sollen. Die Kampfrichter erfüllten ihr diesen Wunsch und bitteten sie als Vierte mit 12,49 Meter zur Siegerehrung. Später wurde der Fehler jedoch korrigiert und Wedig als Fünfte gewertet. Im abschließenden Dreisprung fehlte es ihr an der nötigen Konzentration. Mit 9,69 Meter und Rang acht verkaufte sie sich unter Wert.

Achte wurde auch die dritte LGKV-Athletin. U18-Mittelstrecklerin Stella Kuhr blieb über 1500 Meter in 5:29,10 Minuten nur knapp hinter ihre Bestzeit zurück. Nächste Möglichkeit, diese Zeit zu knacken: am kommenden Wochenende bei der U20-Meisterschaft.