Morsum/Oyten. In der Handball-Landesklasse der Frauen blicken beide Vertreter aus dem Kreisgebiet auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Der TSV Morsum hat mit einem Unentschieden beim starken Aufsteiger HSG Bruchhaussen-Vilsen Platz zwei in der Tabelle behauptet, der TV Oyten III ist nach einem ungefährdeten Heimsieg gegen den TuS Komet Arsten II im sicheren Mittelfeld des Klassements unterwegs.

HSG Bruchhausen-Vilsen-TSV Morsum 25:25 (12:12): Während der gesamten Partie habe es wechselnde Führungen und auf beiden Seiten Schlüsselszenen gegeben, erklärte Andreas Schnichels, der Trainer der HSG Bruchhausen-Vilsen. Kurz vor der Halbzeit hatte die junge Johanna Holthus eine Zwei-Tore-Führung des TSV Morsum ausgeglichen. Die Seiten wurden beim Stand von 12:12 gewechselt. „Im zweiten Abschnitt haben wir es versäumt, uns beim 20:18 weiter abzusetzen“, schilderte Schnichels. In dieser Phase habe seine Mannschaft den möglichen Sieg verschenkt. So aber läutete Morsums Anina Szczesny mit ihrem Treffer zum 21:21 (54.) die spannende Schlussphase ein. Das 25:24 durch Treffer Nummer sieben von Holthus konterte Lena Meding für den TSV in der Schlussminute – per Siebenmeter traf Morsums sechsfache Torschützin zum Endstand. Der letzte Wurf von Vilsens Merle Dreyer landete quasi mit der Schlusssirene am Lattenkreuz. Timo Lütje sprach von einem „Kampf mit offenen Visier“. Beide Teams hätten sich nach Schwächephasen wieder herangekämpft. Mit der Ergebnis könne er gut leben, resümierte der Trainer der Gäste. „Wir haben Platz zwei behauptet – alles gut.“

TV Oyten III - TuS Komet Arsten II 36:29 (20:11): Bereits zur Halbzeit war die Begegnung zwischen dem Rangsiebten aus dem Verdener Nordkreis und dem Ligaschlusslicht aus Bremen in der Oytener Pestalozzihalle zugunsten der Mannschaft von Trainerin Merle Blumenthal entschieden. Durch den ungefährdeten Sieg hat Oytens Drittvertretung komfortable fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Regelabstiegsplatz. Von Beginn an ließ der TVO keine Zweifel daran aufkommen, wer das Spiel gewinnen würde. Die 2:0-Führung durch Jessica Dukat bauten die „Vampires“ noch vor der Pause auf zehn Tore aus. 18:8 lautete der Zwischenstand in Minute 24 für den TV Oyten III. Alena Böttjer zeichnete für den Treffer verantwortlich. Als Kreisläuferin Bea Junge zehn Minuten vor dem Ende per Siebenmeter getroffen hatte, betrug der Vorsprung der Blumenthal-Sieben immer noch neun Tore – 30:21. In den Schlussminuten gestaltete der Aufsteiger das Ergebnis dann noch ein wenig freundlicher.