Die Pokale beweisen es: Leon Bauchmüller hat eine erfolgreiche Saison absolviert. (FR)

Für Leon Bauchmüller stand jetzt ein ganz wichtiges Rennen an. Beim Finale des ADAC Kart Masters in Wackersdorf ging es für den jungen Motorsportler aus Bendingbostel in der Kart Academy um den Titel in der Rookie-Wertung.

Zum Finale des ADAC Kart Masters zog es einen Renntross aus insgesamt 156 Fahrern. Gefahren wurde in Wackersdorf auf dem 1197 Meter langen Kurs des Prokart Racelands. Bei allen Rennen bekamen die Zuschauer knappe und spannende Ausgänge zu sehen. Und ein Teil dieser packenden Finals war Leon Bauchmüller. Schon vor dem Saisonabschluss machte der Bendingbosteler häufig auf sich aufmerksam. Denn die Rookie-Wertung der Kart Academy führte er bereits vor den Finalrennen ran. Und der Zwölfjährige wollte alles dafür tun, damit sich daran auch nichts mehr ändert. Schließlich hatte er seit Saisonbeginn die Führung inne und verteidigte seine Spitzenposition über das gesamte Rennjahr.

Nur im ersten Rennen hakt es

Und auch in Wackersdorf überzeugte Leon Bauchmüller auf ganzer Linie. Der Bendingbosteler mischte im Zeittraining bereits als Zweiter vorne mit. Im ersten Lauf absolvierte er anschließend ein nervenaufreibendes Rennen, bei dem er am Ende allerdings nur Sechster wurde. Dieses Ergebnis schmeckte Leon Bauchmüller keineswegs. Allerdings zog er aus diesem Resultat neue Motivation für den weiteren Verlauf des Saisonfinals. Das zweite Rennen beendete er sogleich auf Platz zwei. Im dritten Rennen war er schon kurz nach dem Start Zweiter. Gekonnt manövrierte er sich am Führenden vorbei und löste sich von seinen Verfolgern. Den Zieleinlauf passierte er als Erster und fuhr somit zum Abschluss der Saison einen ersten Tagessieg in der ADAC Kart Academy ein. Am Abend gab es dann erneut einen Grund zur Freude: In der Gesamtwertung der Rennserie belegte Leon Bauchmüller den zweiten Platz. Darüber hinaus wurde er zum besten Rookie der Saison ernannt.

„Das war ein toller Abschluss für meine erste Saison in der ADAC Kart Academy, besser hätte es nicht laufen können“, freute sich Leon Bauchmüller über das Ende eines aufregenden Jahres. Jetzt geht es für den Nachwuchs-Motorsportler erst einmal in die Winterpause, bevor er dann in der nächsten Saison bei den OK Junioren antritt. Dort will er ebenfalls auftrumpfen. Helfen sollen ihm dabei die vielen Erfahrungen, die er jetzt in der ADAC Kart Academy gesammelt hat.