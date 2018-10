Hinter dem jungen Kartfahrer Leon Bauchmüller liegt ein erfolgreiches Wochenende. (fr)

Für Nachwuchsrennfahrer Leon Bauchmüller ging es am vergangenen Wochenende zu einem seiner Saisonhöhepunkte. Der Bendingbosteler machte sich als amtierender Meister des Norddeutschen ADAC Kart Cups auf den Weg zum ADAC Kart Bundesendlauf nach Wittgenborn. Dort traf er auf die besten Fahrer Deutschlands und überzeugte auf ganzer Linie. Im starken Bambini-Feld mischte er vorne mit und landete am Ende in den Top Fünf.

Traditionell versammeln sich zum Jahresende die besten Piloten der einzelnen Regionalserien des ADAC zum Bundesendlauf. In Wittgenborn traten in diesem Jahr 131 Fahrer auf dem anspruchsvollen 1038 Meter langen Vogelsbergring gegeneinander an. Leon Bauchmüller blickte dem Rennen mit großen Erwartungen entgegen: „Im Saisonverlauf habe ich mich durchweg konkurrenzfähig gezeigt. So soll es auch an diesem Wochenende laufen“, sagte er im Vorfeld.

Duelle in der Spitzengruppe

Dass sich der Schüler damit nicht zu viel vornahm, unterstrich der junge Kartfahrer bereits zu Beginn der Veranstaltung. Nach einem neunten Platz im Zeittraining griff Leon Bauchmüller in den Vorläufen kräftig an und behauptete sich gegen seine starke Konkurrenz. Mit den Positionen sechs und sieben ließ der Nachwuchspilot aufhorchen und sicherte sich den überzeugenden fünften Rang im Zwischen-Ranking. Im ersten Wertungslauf gab es für den jungen Motorsportler kein Halten mehr. Der Elfjährige duellierte sich in der Spitzengruppe mit der Konkurrenz und kam letztlich als Vierter im Ziel an. Eine Zeitstrafe führte im Nachhinein jedoch zu einem kleinen Rückschlag und bedeutete Rang sechs in den Ergebnislisten.

Davon unbeirrt nahm Leon Bauchmüller im zweiten Durchgang das Rennen mit neuem Elan in Angriff. Souverän unterstrich er auf den Top-Positionen sein Können und klassierte sich beim Fallen der Zielflagge auf dem überzeugenden fünften Rang. Auf gleicher Position landete er am Ende auch in der Tageswertung und nahm am Abend einen der glänzenden Siegerpokale in Empfang.

„Die Rennen haben viel Spaß gemacht. Etwas ärgerlich war die Zeitstrafe im ersten Lauf. Trotzdem war es ein gutes Wochenende und ich konnte als bester Fahrer aus Norddeutschland einen tollen Saisonabschluss feiern.“, fasste Leon Bauchmüller das Rennwochenende zusammen.